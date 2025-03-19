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Yeniden Öğrenci Olup Sertifikasını Alan Arzu Sabancı Sınav Sorularını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!

Yeniden Öğrenci Olup Sertifikasını Alan Arzu Sabancı Sınav Sorularını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 13:52

Arzu Sabancı, başkanı olduğu Epos7 Derneği'ndeki üye arkadaşlarıyla birlikte öğrenciliğe geri dönmüştü, yakından takip edenler biliyordur. Bir süredir eğitim aldığı Bahçeşehir Üniversitesi'nden geçtiğimiz gün sertifikasını alan Sabancı mutluluğunu paylaşmıştı.

 Diplomasını alan Sabancı ardından sınav kağıdını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle magazin gündeminin en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı'nın takipçi kitlesi de bir hayli büyük.

Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle magazin gündeminin en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı'nın takipçi kitlesi de bir hayli büyük.

Kimi zaman yalısından yaptığı paylaşımlar, kimi zaman tarzı, çoğunlukla da oğullarıyla olan ilişkisiyle konuştuğumuz Arzu Sabancı sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden biri.

Hesabından zaman zaman seyahatlerini paylaşan, bazen deneyimlerini aktaran, bazen de dizi film önerilerinde bulunan isim son olarak öğrenciliğe geri dönmüştü.

Epos7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde sertifika programına başladığını "Öğrenmenin yaşı yok" notuyla paylaşmıştı.

Epos7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde sertifika programına başladığını "Öğrenmenin yaşı yok" notuyla paylaşmıştı.

'Öğrenmenin yaşı yok, tekrar ögrenci olduk. @epos7_dernegi olarak, toplam 46 saatlik eğitim programına başladık. @bahcesehiruniversity'nin değerli hocalarından aldığımız dersler ve öğrendiklerimiz paha biçilmez. ✨ BAU’da Tarih-Sanat-Felsefe Eğitim Programı'na başladık... BAUSEM Sanat Tarihi ve Felsefesi Sertifika Programı ilk dersimiz, Prof. Dr. Heath Lowry ve Doç. Dr. Fikret Yılmaz ileydi.

✨ Son yıllarda, şimdiki aklımla 'Keşke üniversiteyi yeniden okusam, nasıl olurdu?' diye düşünürken bunu gerçekleştirdik. Bize bu fırsatı veren BAU'ya teşekkür ediyoruz. Eskiden öğrenciyken ders bitse diye saate bakan ben :) şimdi sevdiğim konular olunca 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadım, anlamadık ❤️🙏🏻' notuyla yaptığı paylaşımla yeniden öğrenci olduğunu duyuran Arzu Sabancı geçtiğimiz gün sertifikasını eline aldı.

Sanat Tarihi dersi alan Arzu Sabancı, sertifikasına kavuşmasının ardından sınav sorularını da takipçileriyle paylaştı.

Sanat Tarihi dersi alan Arzu Sabancı, sertifikasına kavuşmasının ardından sınav sorularını da takipçileriyle paylaştı.

'Genel kültürünüze katkı' notuyla paylaşımda bulunan Arzu Sabancı aynı zamanda cevap anahtarını da paylaşımın üstüne ekledi!

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu Arzu Sabancı'ya sertifikasını teslim etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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