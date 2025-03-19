Yeniden Öğrenci Olup Sertifikasını Alan Arzu Sabancı Sınav Sorularını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!
Yeniden Öğrenci Olup Sertifikasını Alan Arzu Sabancı Sınav Sorularını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!
Arzu Sabancı, başkanı olduğu Epos7 Derneği'ndeki üye arkadaşlarıyla birlikte öğrenciliğe geri dönmüştü, yakından takip edenler biliyordur. Bir süredir eğitim aldığı Bahçeşehir Üniversitesi'nden geçtiğimiz gün sertifikasını alan Sabancı mutluluğunu paylaşmıştı.
Diplomasını alan Sabancı ardından sınav kağıdını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Sosyal medya paylaşımları ve ailesiyle magazin gündeminin en gözde isimlerinden biri olan Arzu Sabancı'nın takipçi kitlesi de bir hayli büyük.
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Epos7 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde sertifika programına başladığını "Öğrenmenin yaşı yok" notuyla paylaşmıştı.
Sanat Tarihi dersi alan Arzu Sabancı, sertifikasına kavuşmasının ardından sınav sorularını da takipçileriyle paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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