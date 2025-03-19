Yeniden Öğrenci Olup Sertifikasını Alan Arzu Sabancı Sınav Sorularını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı!

'Öğrenmenin yaşı yok, tekrar ögrenci olduk. @epos7_dernegi olarak, toplam 46 saatlik eğitim programına başladık. @bahcesehiruniversity'nin değerli hocalarından aldığımız dersler ve öğrendiklerimiz paha biçilmez. ✨ BAU’da Tarih-Sanat-Felsefe Eğitim Programı'na başladık... BAUSEM Sanat Tarihi ve Felsefesi Sertifika Programı ilk dersimiz, Prof. Dr. Heath Lowry ve Doç. Dr. Fikret Yılmaz ileydi.

✨ Son yıllarda, şimdiki aklımla 'Keşke üniversiteyi yeniden okusam, nasıl olurdu?' diye düşünürken bunu gerçekleştirdik. Bize bu fırsatı veren BAU'ya teşekkür ediyoruz. Eskiden öğrenciyken ders bitse diye saate bakan ben :) şimdi sevdiğim konular olunca 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadım, anlamadık ❤️🙏🏻' notuyla yaptığı paylaşımla yeniden öğrenci olduğunu duyuran Arzu Sabancı geçtiğimiz gün sertifikasını eline aldı.