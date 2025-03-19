Mauro Icardi ile Aşk İddialarından Eksik Olmayan Simge Gönlünü Yakındaki Bir İsme Kaptırmış!

Muhabirlerin 'Kalbinizi aşka kapattınız mı?' sorusuna 'Hayır, kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma' şeklinde cevap veren Simge'nin aşkı çok yakınında bulduğu iddia edildi. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre, Simge'nin eski aşkı aranjör Ozan Bayraşa ile yeniden bir ilişkiye başladığı söylendi.

Bir süredir Icardi ile aşk iddialarına yakıştırılan ve Galatasaray taraftarının gözdesi olan Simge'nin geçtiğimiz ay verdiği röportaj da akıllara geldi.