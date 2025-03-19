Mauro Icardi ile Aşk İddialarından Eksik Olmayan Simge Gönlünü Yakındaki Bir İsme Kaptırmış!
Mauro Icardi ile Aşk İddialarından Eksik Olmayan Simge Gönlünü Yakındaki Bir İsme Kaptırmış!
Muhabirlerin 'Kalbinizi aşka kapattınız mı?' sorusuna 'Hayır, kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma' şeklinde cevap veren Simge'nin aşkı çok yakınında bulduğu iddia edildi. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre, Simge'nin eski aşkı aranjör Ozan Bayraşa ile yeniden bir ilişkiye başladığı söylendi.
Bir süredir Icardi ile aşk iddialarına yakıştırılan ve Galatasaray taraftarının gözdesi olan Simge'nin geçtiğimiz ay verdiği röportaj da akıllara geldi.
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Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Simge'yi muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz.
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Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım ile hem Galatasaray taraftarının gönlüne hem de Icardi'nin gözüne giren Simge bir süredir aşk iddialarına karışıyor.
Simge bu seneden dileğinin aşk olduğunu dile getirirken geçtiğimiz ay eski sevgilisi hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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