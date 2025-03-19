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Mauro Icardi ile Aşk İddialarından Eksik Olmayan Simge Gönlünü Yakındaki Bir İsme Kaptırmış!

Mauro Icardi ile Aşk İddialarından Eksik Olmayan Simge Gönlünü Yakındaki Bir İsme Kaptırmış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2025 - 09:36

Muhabirlerin 'Kalbinizi aşka kapattınız mı?' sorusuna 'Hayır, kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma' şeklinde cevap veren Simge'nin aşkı çok yakınında bulduğu iddia edildi. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre, Simge'nin eski aşkı aranjör Ozan Bayraşa ile yeniden bir ilişkiye başladığı söylendi.

Bir süredir Icardi ile aşk iddialarına yakıştırılan ve Galatasaray taraftarının gözdesi olan Simge'nin geçtiğimiz ay verdiği röportaj da akıllara geldi.

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Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Simge'yi muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz.

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Simge'yi muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz.

'Aşkın Olayım' şarkısı ile gönüllere yerleşen Simge'nin adını müzik listelerinin başında görmeye bir çoğumuz alışkınız. 

Sadece müzik kariyeriyle değil aynı zamanda aşk hayatıyla da konuştuğumuz şarkıcının adını ise çoğu zaman Icardi ile karıştığı aşk dedikodularıyla duyar olmuştuk.

Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım ile hem Galatasaray taraftarının gönlüne hem de Icardi'nin gözüne giren Simge bir süredir aşk iddialarına karışıyor.

Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım ile hem Galatasaray taraftarının gönlüne hem de Icardi'nin gözüne giren Simge bir süredir aşk iddialarına karışıyor.

Simge iddiaları her seferinde yalanlasa da, Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma haberleri ikiliyi yakıştıran kesime adeta bir umut olmuştu. Icardi'nin bu süreçte Simge'nin fotoğraflarını beğenmesi ve şarkısını paylaşımlarına eklemesi aşk iddialarını kuvvetlendirse de ünlü futbolcu çok geçmeden China Suarez'le birlikte olduğunu duyurmuştu.

Simge de iddiaların üstünü 'Icardi yüzünden kısmetim kapanıyor, yeter artık' açıklamasında bulunarak kapatmıştı.

Simge bu seneden dileğinin aşk olduğunu dile getirirken geçtiğimiz ay eski sevgilisi hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti.

Simge bu seneden dileğinin aşk olduğunu dile getirirken geçtiğimiz ay eski sevgilisi hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti.

Ozan Bayraşa ile ilgili söylediği sözlerle geçtiğimiz ay manşetlere yerleşen ve dillere düşen Simge'nin Aşkın Olayım'ı birlikte yaptığı eski sevgilisi ile yeniden birlikte olduğu iddia edildi. 

Eski sevgilisiyle ilgili röportajında 'Bu rüya hiç bitmesin istiyorum' ifadelerini kullanan isim ilişkilerinin profesyonel olarak devam ettiğini söylese de Mehmet Üstündağ birlikte görüntülenen Ozan Bayraşa ve Simge'nin birlikte olduğunu 'Simge Sağın ve eski sevgilisi net birlikte.' ifadeleriyle iddia etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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