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Çoğu Rol Arkadaşlığı Aşka Dönüşen Tuba Büyüküstün'ün Karmaşık İlişki Defterini Baştan Sona İnceliyoruz!

Çoğu Rol Arkadaşlığı Aşka Dönüşen Tuba Büyüküstün'ün Karmaşık İlişki Defterini Baştan Sona İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2025 - 18:40

Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Gönülçelen dizisinde tanıştığı Onur Saylak ile evlenen ve ikiz kızlarını kucağına alan Tuba Büyüküstün'ün adından bu zamana kadar ilişkileriyle, oyunculuğuyla, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hayli garipsenen videolarıyla daha önce sık sık bahsettik. 

Fakat kendisinin aşk hayatıyla ilgili bir detay var ki dikkat çekmeden edemeyeceğiz... Kendisi meğerse bu zaman kadar dizilerde birlikte rol aldığı çoğu isimle aşk yaşamış! Rol gereği aşıkları canlandırdığı isimlerle arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen ismin ilişki defterini birlikte inceleyeceğiz!

Hazırsanız başlayalım...

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Tuba Büyüküstün… Adını duyduğumuzda aklımıza genellikle televizyon ekranlarının en güçlü ve yetenekli oyuncularından biri olarak geliyor. Peki, bu yolculuk nasıl başladı?

Tuba Büyüküstün… Adını duyduğumuzda aklımıza genellikle televizyon ekranlarının en güçlü ve yetenekli oyuncularından biri olarak geliyor. Peki, bu yolculuk nasıl başladı?

Daha üniversite yıllarındayken birçok reklam filminde oynayan isim 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, ekranlarda yer almaya başladı. Bir zamanlar, Türk televizyonlarının en popüler dizilerinden biri olan Çemberimde Gül Oya ile tanınırlığını kanıtlayan Tuba Büyüküstün 2004 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde ekranlara gelen bu diziyle hayatının değişeceğinden belki de habersizdi.

Tuba Büyüküstün, karakterleri o kadar etkili ve doğal bir şekilde canlandırdı ki, seyirciler onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir 'yıldız' olarak görmeye başladı.

Tuba Büyüküstün, karakterleri o kadar etkili ve doğal bir şekilde canlandırdı ki, seyirciler onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir 'yıldız' olarak görmeye başladı.

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrollerinden birini oynayan Büyüküstün, Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile büyük bir çıkış yapmış ve popülerliğini kanıtlamıştı.

Kısa sürede magazinin gözde isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün'ün aşk hayatı da manşetlere yerleşmeye başlamıştı.

Kısa sürede magazinin gözde isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün'ün aşk hayatı da manşetlere yerleşmeye başlamıştı.

Fakat yıllar sonra bir detay dikkatlerden kaçmadı. Tuba Büyüküstün'ün aşklarını genellikle birlikte dizilerde rol aldığı isimlerden seçtiği, rol arkadaşlıklarının da bir süre sonra aşka dönüştüğü ortaya çıktı!

İlk popüler dizisi ve rol arkadaşı Bülent İnal'la yaşadığı aşktan Gönülçelen dizisindeki partneri Onur Saylak ile yaşadığı ilişkiye kadar Tuba’nın her dönemi, yeni bir aşka doğru açılan bir kapıydı.

İlk popüler dizisi ve rol arkadaşı Bülent İnal'la yaşadığı aşktan Gönülçelen dizisindeki partneri Onur Saylak ile yaşadığı ilişkiye kadar Tuba’nın her dönemi, yeni bir aşka doğru açılan bir kapıydı.

Peki o isimler kimler? Gelin birlikte inceleyelim!

Ihlamurlar Altında dizisinde senaryo gereği Bülent İnal ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün dizi aşkının gerçek olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Ihlamurlar Altında dizisinde senaryo gereği Bülent İnal ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün dizi aşkının gerçek olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

İki oyuncunun ekranlardaki uyumu, diziye damgasını vurdu. Ancak, dizi bittikten sonra da bu yakınlık, sadece ekranda değil, gerçek hayatta da devam etti. Bülent İnal ile Tuba Büyüküstün, ilişkileriyle medyada sıkça yer almaya başladılar.

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Hızlı bir evlilik kararı alan çift, 2006 yılında nikah masasına oturdu ancak 2007'de boşanma kararı aldı.

Hızlı bir evlilik kararı alan çift, 2006 yılında nikah masasına oturdu ancak 2007'de boşanma kararı aldı.

Tuba Büyüküstün'ün tek başına tatil yaparken görüntülenmesi ve yanında sevgilisi İnal'ın olmayışı ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. İkilinin ayrılığının nedeninin ise Beren Saat olduğu iddia edilmişti.

Ihlamurlar Altında dizisinin ardından, Tuba Büyüküstün’ün kariyerinde bir başka önemli adım Asi dizisiyle geldi.

Ihlamurlar Altında dizisinin ardından, Tuba Büyüküstün’ün kariyerinde bir başka önemli adım Asi dizisiyle geldi.

2007 yılında ekranlara gelen Asi dizisinde, Büyüküstün, Asi karakteriyle bir kez daha başrol oynadı. Bu dizideki karakteri, küçük bir kasabada, aşık olduğu adamla arasındaki büyük aşkı anlatıyordu . Ancak dizi, sadece Tuba'nın oyunculuğu ile değil, onun o dönemdeki aşk hayatıyla da gündemdeydi.

Asi dizisinin setinde Tuba Büyüküstün, üvey kardeşi olan Saygın Soysal ile gerçek hayatta bir ilişkiye başladı.

Asi dizisinin setinde Tuba Büyüküstün, üvey kardeşi olan Saygın Soysal ile gerçek hayatta bir ilişkiye başladı.

İkilinin arasındaki ilişki, dizinin başlamasından kısa bir süre sonra medyada yer buldu. Saygın Soysal, diziye üvey kardeş olarak katılmış ve Tuba ile olan uyumları, sette başlayan ilişkilerini daha da büyütmüştü.

Fakat çiftimiz iki senenin ardından ayrılık kararı aldı.

Rol arkadaşı diyemeyiz ama kısa sürenin ardından Büyüküstün'ün adı bu sefer de Gönülçelen dizisinin yönetmeni Sami Saydan'la anılmaya başlamıştı.

Rol arkadaşı diyemeyiz ama kısa sürenin ardından Büyüküstün'ün adı bu sefer de Gönülçelen dizisinin yönetmeni Sami Saydan'la anılmaya başlamıştı.

Bu ilişkisi de yaklaşık iki yıl süren Büyüküstün'ün Saydan'ın ilk evliliğinden kucağına aldığı oğlu ile yakın ilişki kurduğu da biliniyordu. 

Ardından Sami Saydan ikilinin aşklarının bitme nedenini 'Beklentilerimize cevap veremedik. O evlenmeyi isterken ben istemedim, ben isterken de o istemedi. En son 3-4 ay önce ona evlenme teklifi ettim. Düşünün 2 senede 2 kez evlenme teklifi ettim, olmadı. 3'üncünün bir anlamı olabilir miydi? Aslına bakarsanız büyüyü bu bozdu.' şeklinde özetlemişti.

Ardından ortalık Tuba Büyüküstün'ün Gönülçelen dizisindeki rol arkadaşı Cansel Elçin'le aşk yaşadığı iddialarıyla karışmıştı.

Ardından ortalık Tuba Büyüküstün'ün Gönülçelen dizisindeki rol arkadaşı Cansel Elçin'le aşk yaşadığı iddialarıyla karışmıştı.

O dönem sık sık birlikte kameralara yakalanan ikili aralarında romantik bir ilişki olmadığını ileri sürse de manşetler kısa sürede aşk haberleriyle dolmuştu.

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Daha önce Asi dizisinde birlikte yer aldığı Onur Saylak'la aşk iddialarının ardından yine aynı dizide rol alan ikili birlikte olduklarını el ele görüntülenmelerinin ardından kabul etmişti.

Daha önce Asi dizisinde birlikte yer aldığı Onur Saylak'la aşk iddialarının ardından yine aynı dizide rol alan ikili birlikte olduklarını el ele görüntülenmelerinin ardından kabul etmişti.

Aşklarını duyurmalarının üstünden çok geçmeden Saylak ve Büyüküstün 2011 senesinde evlendi. Çiftin ikizleri Maya ve Toprak 2012 senesinde dünyaya geldi. Kısa sürede aile kuran çiftin mutluluğu ise pek de uzun sürmedi.

Boşanacaklarına dair haberleri her fırsatta yalanlayıp herkesi mutlu bir evliliklerinin olduğuna inandırmaya çalışan Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın aşkı 6 yılın ardından son buldu.

Boşanacaklarına dair haberleri her fırsatta yalanlayıp herkesi mutlu bir evliliklerinin olduğuna inandırmaya çalışan Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın aşkı 6 yılın ardından son buldu.

Tuba Büyüküstün'ün dizi sektöründen seçtiği aşkları evliliğinin ardından Umut Evrigen'le yaşadığı birliktelikle bozuldu.

Boşanmanın ardından Umut Evirgen'le birliktelik yaşayan Tuba Büyüküstün'ün bu ilişkisi ise tam 3 yıl sürmüş 2020 senesinde son bulmuştu.

Boşanmanın ardından Umut Evirgen'le birliktelik yaşayan Tuba Büyüküstün'ün bu ilişkisi ise tam 3 yıl sürmüş 2020 senesinde son bulmuştu.

İddialara göre, pandemi döneminde karantina sürecini kızlarıyla birlikte geçiren Büyüküstün, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen ile ilişkisini bitirme kararı almıştı.

'Kara Para Aşk' ve 'Sefirin Kızı' dizilerinde birlikte yer alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in hakkında çıkan aşk iddialarından bahsetmezsek olmaz.

'Kara Para Aşk' ve 'Sefirin Kızı' dizilerinde birlikte yer alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in hakkında çıkan aşk iddialarından bahsetmezsek olmaz.

Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanayı bileğinde taşıdığı öne sürülmesiyle önce 2014 senesinde ardından da 2019 senesinde aynı sete giren ikili arasında aşk iddiaları başlamıştı.

Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den gelmişti.

Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den gelmişti.

Ünlü isim sosyal medya hesabından 'Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek. Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz? demek için birkaç gün daha beklemese miydim?' açıklamasında bulunmuştu.

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2020 senesinde ise yine dizi sektöründen Ekin Mert Dayamaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

2020 senesinde ise yine dizi sektöründen Ekin Mert Dayamaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile çıkan iddiaları yalanlaması çok da uzun sürmedi.

Büyüküstün çok geçmeden 'Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'ilişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım' ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak dijital bir platformda Murat Boz'la Zeytin Ağacı'nın başrollerini paylaşan ikili aşk iddialarına karışmıştı.

Son olarak dijital bir platformda Murat Boz'la Zeytin Ağacı'nın başrollerini paylaşan ikili aşk iddialarına karışmıştı.

'Zeytin Ağacı' dizisinde kamera karşısına geçtiği Tuba Büyüküstün'le 'Sevgili miydiniz?' sorusunu yanıtlayan isim ise Murat Boz olmuştu. Ünlü şarkıcı dizideki sahneler hakkında 'Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Hiçbir zaman sevgili olmadık. Tuba’yla çok iyi iki arkadaşız, çok iyi dostuz hatta çok iyi sırdaşız. Tuba'yı çok severim. Bizim asla bir sevgili ilişkimiz olmadı.' şeklinde konuşmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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