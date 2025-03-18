Çoğu Rol Arkadaşlığı Aşka Dönüşen Tuba Büyüküstün'ün Karmaşık İlişki Defterini Baştan Sona İnceliyoruz!
Çoğu Rol Arkadaşlığı Aşka Dönüşen Tuba Büyüküstün'ün Karmaşık İlişki Defterini Baştan Sona İnceliyoruz!
Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Gönülçelen dizisinde tanıştığı Onur Saylak ile evlenen ve ikiz kızlarını kucağına alan Tuba Büyüküstün'ün adından bu zamana kadar ilişkileriyle, oyunculuğuyla, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hayli garipsenen videolarıyla daha önce sık sık bahsettik.
Fakat kendisinin aşk hayatıyla ilgili bir detay var ki dikkat çekmeden edemeyeceğiz... Kendisi meğerse bu zaman kadar dizilerde birlikte rol aldığı çoğu isimle aşk yaşamış! Rol gereği aşıkları canlandırdığı isimlerle arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen ismin ilişki defterini birlikte inceleyeceğiz!
Hazırsanız başlayalım...
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Tuba Büyüküstün… Adını duyduğumuzda aklımıza genellikle televizyon ekranlarının en güçlü ve yetenekli oyuncularından biri olarak geliyor. Peki, bu yolculuk nasıl başladı?
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Tuba Büyüküstün, karakterleri o kadar etkili ve doğal bir şekilde canlandırdı ki, seyirciler onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir 'yıldız' olarak görmeye başladı.
Kısa sürede magazinin gözde isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün'ün aşk hayatı da manşetlere yerleşmeye başlamıştı.
İlk popüler dizisi ve rol arkadaşı Bülent İnal'la yaşadığı aşktan Gönülçelen dizisindeki partneri Onur Saylak ile yaşadığı ilişkiye kadar Tuba’nın her dönemi, yeni bir aşka doğru açılan bir kapıydı.
Ihlamurlar Altında dizisinde senaryo gereği Bülent İnal ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Tuba Büyüküstün'ün dizi aşkının gerçek olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.
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Hızlı bir evlilik kararı alan çift, 2006 yılında nikah masasına oturdu ancak 2007'de boşanma kararı aldı.
Ihlamurlar Altında dizisinin ardından, Tuba Büyüküstün’ün kariyerinde bir başka önemli adım Asi dizisiyle geldi.
Asi dizisinin setinde Tuba Büyüküstün, üvey kardeşi olan Saygın Soysal ile gerçek hayatta bir ilişkiye başladı.
Rol arkadaşı diyemeyiz ama kısa sürenin ardından Büyüküstün'ün adı bu sefer de Gönülçelen dizisinin yönetmeni Sami Saydan'la anılmaya başlamıştı.
Ardından ortalık Tuba Büyüküstün'ün Gönülçelen dizisindeki rol arkadaşı Cansel Elçin'le aşk yaşadığı iddialarıyla karışmıştı.
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Daha önce Asi dizisinde birlikte yer aldığı Onur Saylak'la aşk iddialarının ardından yine aynı dizide rol alan ikili birlikte olduklarını el ele görüntülenmelerinin ardından kabul etmişti.
Boşanacaklarına dair haberleri her fırsatta yalanlayıp herkesi mutlu bir evliliklerinin olduğuna inandırmaya çalışan Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın aşkı 6 yılın ardından son buldu.
Boşanmanın ardından Umut Evirgen'le birliktelik yaşayan Tuba Büyüküstün'ün bu ilişkisi ise tam 3 yıl sürmüş 2020 senesinde son bulmuştu.
'Kara Para Aşk' ve 'Sefirin Kızı' dizilerinde birlikte yer alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in hakkında çıkan aşk iddialarından bahsetmezsek olmaz.
Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den gelmişti.
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2020 senesinde ise yine dizi sektöründen Ekin Mert Dayamaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Son olarak dijital bir platformda Murat Boz'la Zeytin Ağacı'nın başrollerini paylaşan ikili aşk iddialarına karışmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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