Çoğu Rol Arkadaşlığı Aşka Dönüşen Tuba Büyüküstün'ün Karmaşık İlişki Defterini Baştan Sona İnceliyoruz!

Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Gönülçelen dizisinde tanıştığı Onur Saylak ile evlenen ve ikiz kızlarını kucağına alan Tuba Büyüküstün'ün adından bu zamana kadar ilişkileriyle, oyunculuğuyla, sosyal medya hesabından paylaştığı bir hayli garipsenen videolarıyla daha önce sık sık bahsettik.

Fakat kendisinin aşk hayatıyla ilgili bir detay var ki dikkat çekmeden edemeyeceğiz... Kendisi meğerse bu zaman kadar dizilerde birlikte rol aldığı çoğu isimle aşk yaşamış! Rol gereği aşıkları canlandırdığı isimlerle arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen ismin ilişki defterini birlikte inceleyeceğiz!

Hazırsanız başlayalım...