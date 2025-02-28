Her Zaman Kaynanalar Kazanmıyor: Kıvanç Tatlıtuğ'un Annesinin Başak Dizer'e Verdiği Vetoları İnceliyoruz!

'Başak ile aramızda hep bir mesafe var. Onun herhangi bir saygısızlığını görmedim. Birbirimizi hiç kırmadık. Başak ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hiçbir sorun yok. Onların düğününe de hastalığım nedeniyle gidemedim. Biliyorsunuz böbreklerimde sorun var ve doktor uçak yolculuğu yapmamı istemedi. Benim oğlum seçimini yaptı. Seçimini yaptığı kişi de saygın bir kızdır. Dulmuş, evlenmiş, ayrılmış bunların üzerine hiç durmadım. Benim de iki kızım var. Onlar da evlenip boşanabilir, bu ayıp bir şey değil'