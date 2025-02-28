onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Her Zaman Kaynanalar Kazanmıyor: Kıvanç Tatlıtuğ'un Annesinin Başak Dizer'e Verdiği Vetoları İnceliyoruz!

Her Zaman Kaynanalar Kazanmıyor: Kıvanç Tatlıtuğ'un Annesinin Başak Dizer'e Verdiği Vetoları İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 18:42

Annelerin erkek evlatlarıyla olan bağına ve kaynanalıklarına magazin dünyasında da sık sık denk gelebiliyoruz. Bunlardan birisi de yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer nikah masasına oturduğunda Nurten Tatlıtuğ'un gündeme damga vuran paylaşımları olmuştu.

Düğüne katılmayan üstüne üstlük sosyal medyada oldukça manidar paylaşımlarda bulunan Nurten Tatlıtuğ ortalığı bir hayli alevlendirmişti. O dönem kaynana zulmünü bir kez daha gün yüzüne çıkartan, fakat bugün mutlu evliliklerine sevimli oğullarıyla devam eden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadıklarına gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvanç Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan, modellikle başlayan kariyerini geliştirerek şimdilerde en çok sevilen isimlerden biri olmayı başarmış oyuncularımızdan biri.

Kıvanç Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan, modellikle başlayan kariyerini geliştirerek şimdilerde en çok sevilen isimlerden biri olmayı başarmış oyuncularımızdan biri.

Aşk-ı Memnu”dan “Kurt Seyit ve Şura”ya kadar birbirinden farklı projelerdeki başarısıyla gönülleri fethetmiş, her zaman zarif ve karizmatik bir duruş sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ yalnızca fiziksel cazibesiyle değil, aynı zamanda oyunculuk yeteneğiyle de göz kamaştırıyor.

Kendisi başarılı bir oyuncu olmanın ötesinde, bir dönem Türkiye'nin en çok arzu edilen ve konuşulan erkeklerinden biri haline gelmişti.

Kendisi başarılı bir oyuncu olmanın ötesinde, bir dönem Türkiye'nin en çok arzu edilen ve konuşulan erkeklerinden biri haline gelmişti.

Bir dönem diyoruz ama Kıvanç Tatlıtuğ, ailesine olan düşkünlüğü ve babalık duruşuyla her geçen gün daha fazla hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Her projesi, sinema ve dizi dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ederken, sadece ekranlarda değil, özel hayatı da büyük bir merakla takip edilmeyi sürdürüyor. Hem profesyonel başarıları hem de özel hayatındaki dengeli duruşuyla Kıvanç Tatlıtuğ sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk hayatı da tıpkı ekranlardaki performansı gibi oldukça dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk hayatı da tıpkı ekranlardaki performansı gibi oldukça dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun aşklarındaki en dikkat çeken noktalardan biri, annesinin bu ilişkilere olan etkisi. Anneler, evlatlarının hayatında her zaman çok önemli bir yer tutar; ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, onun ilişkilerine adeta 'gölge' gibi düşmüş durumda desek pek de yanılmış olmayız...

Kıvanç, her ne kadar şimdi kendi kalbinin sesini dinleyip Başak Dizer'le sıcacık bir aile kurmuş olsa da geçmişte annesinin onayını almak ve onun görüşlerine önem vermek, aşk hayatındaki önemli bir unsur olmuş.

Kıvanç, her ne kadar şimdi kendi kalbinin sesini dinleyip Başak Dizer'le sıcacık bir aile kurmuş olsa da geçmişte annesinin onayını almak ve onun görüşlerine önem vermek, aşk hayatındaki önemli bir unsur olmuş.

Tabii, annesinin bu kadar müdahil olması, Kıvanç'ın aşk ilişkilerinin de bazı zorluklardan geçmiş olabileceğini de gözler önüne seriyor.

Nurten Tatlıtuğ hem koruyucu bir anne olarak, hem de gelin adaylarını daha önce birçok kez eleştirdiği iddiasıyla daha önce manşetlere yerleşmişti.

Nurten Tatlıtuğ hem koruyucu bir anne olarak, hem de gelin adaylarını daha önce birçok kez eleştirdiği iddiasıyla daha önce manşetlere yerleşmişti.

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Tatlıtuğ'u kıymete bindiren Nurten Hanım daha önce oğlunun dizi partnerlerinden tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok kez gündeme düşmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslında ilk dedikodular, sadece ikilinin yakın dostlarından oluşan 50 kişilik davetli listesinde, anne Nurten Tatlıtuğ'un yer almaması ile patlak vermişti.

Aslında ilk dedikodular, sadece ikilinin yakın dostlarından oluşan 50 kişilik davetli listesinde, anne Nurten Tatlıtuğ'un yer almaması ile patlak vermişti.

Düğüne davet edilmediği öğrenilen Nurten Tatlıtuğ Başak Dizer'i en başından onaylamamış. Anne Tatlıtuğ hızla dedikoduları yalanlamış ve şu açıklamayı yaptmıştı:

 'Oğlum Kıvanç’ın aylar öncesinden tarihinin netleştiği nikahına son günlerde yaşadığım sağlık sorunlarım nedeniyle katılamıyorum. Onun bu mutlu sürecinin aslı olmayan haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını her gün çıkan haberlerde görüyor ve bir anne olarak çok üzülüyorum. Hele ki ülkemizde her gün sayısız ölüm haberleri alıp moral bozukluğu yaşadığımız bugünlerde bu konunun gündem olması beni 2 kat daha fazla üzüyor. Sizlerden ricam lütfen bu olumsuz yorumlara bir son vermeniz ve yeni evlenecek çifte bizler gibi mutluluklar dilemeniz...'

Düğünde gözler Anne Tatlıtuğ'u ararken kendisinin o dönem 3G bağlantısıyla katıldığı tören magazinde bomba etkisi yaratmıştı.

Düğünde gözler Anne Tatlıtuğ'u ararken kendisinin o dönem 3G bağlantısıyla katıldığı tören magazinde bomba etkisi yaratmıştı.

Bizler işler tatlıya bağlandı sanarken, Nurten Tatlıtuğ Facebook paylaşımlarıyla ortalığı birbirine katmış 'Annesinin hayır duasını almayan mutluluğu yakalayamaz' başlıklı manidar paylaşımlarla kafaları bir kere daha karıştırmıştı.

“Annenden başka hiç kimse senin hayatın daha iyi olsun diye gözyaşı dökmeyecek”

“Annenden başka hiç kimse senin hayatın daha iyi olsun diye gözyaşı dökmeyecek”

Facebook hesabını bu gibi paylaşımlarla donatan ve sosyal medyaya oldukça aktif kullandığı görülen Nurten Hanım'ın, düğüne dair hiçbir şey paylaşmaması ise dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak kendisi magazine hızla yayılan bu paylaşımların dedikoduları alevlendirdiğini görünce hızla kaldırmıştı.

Başak Dizer ise bu iddiaların ardından yıllarca sürdürdüğü ilişkisini nikahla taçlandırmanın verdiği haklı gurula birlikte cevabını bu şekilde vermeyi tercih etti.

Başak Dizer ise bu iddiaların ardından yıllarca sürdürdüğü ilişkisini nikahla taçlandırmanın verdiği haklı gurula birlikte cevabını bu şekilde vermeyi tercih etti.

Başak Dizer ise Twitter hesabından, 'Together We're Strong' (Biz birlikte güçlüyüz) parçasını paylaştı.

Ardından da aşkını şimdilerde de duyurmalara doyamadığına yakından şahitlik ettiğimiz Dizer, kocam da kocam paylaşımlarına daha günlerden başlamıştı.

Ardından da aşkını şimdilerde de duyurmalara doyamadığına yakından şahitlik ettiğimiz Dizer, kocam da kocam paylaşımlarına daha günlerden başlamıştı.

Fakat anne Tatlıtuğ, gelini Başak Dizer'i hala hiçbir sosyal medya platformundan takip etmiyor, oğlunun etiketli olduğunu gönderilerini bile beğenmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni evli çiftimiz aşk denizinde yüzerken, mutlu bir evliliğe yelken açmışken, Kıvanç Tatlıtuğ'un Tuba Büyüküstün'le beraber rol alacağı öğrenildi.

Yeni evli çiftimiz aşk denizinde yüzerken, mutlu bir evliliğe yelken açmışken, Kıvanç Tatlıtuğ'un Tuba Büyüküstün'le beraber rol alacağı öğrenildi.

Cesur ve Güzel isimli dizide iki aşığı canlandıran çift o dönem diziyle birlikte adlarından bahsettirirken kaynana terörü Başak Dizer'in peşini yine bırakmadı!

Hatırlarsanız Tatlıtuğ ve Büyüküstün'ün öpüşme sahnesi o dönem çok ses getirmişti. Bu sahneden etkilenen bir isim de kaynana Tatlıtuğ olmuştu.

Hatırlarsanız Tatlıtuğ ve Büyüküstün'ün öpüşme sahnesi o dönem çok ses getirmişti. Bu sahneden etkilenen bir isim de kaynana Tatlıtuğ olmuştu.

Nurten Hanım da çiftin bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşmıştı. Buraya her şey normal olabilir ama kendisinin bu karenin altına düştüğü not işleri çirkinleştirmişti. 

“Yılın en yakışan çiftisiniz, maşallah size. Rabbim korusun nazardan” yazan anne Tatlıtuğ görenlere şok geçirmişti.

Neyse ki tam bu sırada duruma Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ el atmış, gelinleri Başak Dizer'i övdüğü paylaşımlarla durumu bir nebze de olsa kurtarmıştı.

Neyse ki tam bu sırada duruma Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ el atmış, gelinleri Başak Dizer'i övdüğü paylaşımlarla durumu bir nebze de olsa kurtarmıştı.

Olayların tad kaçıran boyuta gelmesinin ardından Nurten Tatlıtuğ Başak Dizer'den özür dilemesiyle ortamdaki gerginliği az da olsa gidermişti.

Olayların tad kaçıran boyuta gelmesinin ardından Nurten Tatlıtuğ Başak Dizer'den özür dilemesiyle ortamdaki gerginliği az da olsa gidermişti.

'Tuba ile Kıvanç'ı dizide birbirlerine çok yakıştırıyorum. Sosyal medya hesabımdan 'Cesur Ve Güzel'in yeni fragmanına yorum yaptım. Benim yanlışım, benim hatam fragmanın sonunu izlemeden o yorumu yapmak oldu. Aklımı yitirmiş bir kadın değilim. Öpüşme sahnesinin olduğunu bilmeden yorum yaptım. Ama bu asla gelinim Başak Dizer'e bir gönderme değildi. Başak'a karşı bir tepkim asla yok. Onun da yara almasını istemem. Oğlumun karısı için ne düşünüyorsam Rabbim iki kızıma da aynısını nasip etsin.'

Fakat kendisinin açıklamasında kullandığı "dul" ifadeleri yeniden iplerin gerilmesine neden olmuştu.

Fakat kendisinin açıklamasında kullandığı "dul" ifadeleri yeniden iplerin gerilmesine neden olmuştu.

'Başak ile aramızda hep bir mesafe var. Onun herhangi bir saygısızlığını görmedim. Birbirimizi hiç kırmadık. Başak ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hiçbir sorun yok. Onların düğününe de hastalığım nedeniyle gidemedim. Biliyorsunuz böbreklerimde sorun var ve doktor uçak yolculuğu yapmamı istemedi. Benim oğlum seçimini yaptı. Seçimini yaptığı kişi de saygın bir kızdır. Dulmuş, evlenmiş, ayrılmış bunların üzerine hiç durmadım. Benim de iki kızım var. Onlar da evlenip boşanabilir, bu ayıp bir şey değil'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ne yalan söyleyelim Tatlıtuğ'u kapan Başak Dizer durumu pek bir güzel idare etmiş! Şimdilerde kaynana Tatlıtuğ'un Başak Dizer'le olmasa da torunu Kurt Efe'yle sık sık görüştüğü iddia ediliyor.

Ne yalan söyleyelim Tatlıtuğ'u kapan Başak Dizer durumu pek bir güzel idare etmiş! Şimdilerde kaynana Tatlıtuğ'un Başak Dizer'le olmasa da torunu Kurt Efe'yle sık sık görüştüğü iddia ediliyor.

İkili yıllardır devam ettirdikleri evlilikleri ve sevimli oğulları Kurt Efe'yle göz doldurmaya da hız kesmeden devam ediyor! 

Yani her zaman kayananalar kazanmıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın