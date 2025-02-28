Her Zaman Kaynanalar Kazanmıyor: Kıvanç Tatlıtuğ'un Annesinin Başak Dizer'e Verdiği Vetoları İnceliyoruz!
Her Zaman Kaynanalar Kazanmıyor: Kıvanç Tatlıtuğ'un Annesinin Başak Dizer'e Verdiği Vetoları İnceliyoruz!
Annelerin erkek evlatlarıyla olan bağına ve kaynanalıklarına magazin dünyasında da sık sık denk gelebiliyoruz. Bunlardan birisi de yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer nikah masasına oturduğunda Nurten Tatlıtuğ'un gündeme damga vuran paylaşımları olmuştu.
Düğüne katılmayan üstüne üstlük sosyal medyada oldukça manidar paylaşımlarda bulunan Nurten Tatlıtuğ ortalığı bir hayli alevlendirmişti. O dönem kaynana zulmünü bir kez daha gün yüzüne çıkartan, fakat bugün mutlu evliliklerine sevimli oğullarıyla devam eden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadıklarına gelin birlikte bakalım!
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Kıvanç Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan, modellikle başlayan kariyerini geliştirerek şimdilerde en çok sevilen isimlerden biri olmayı başarmış oyuncularımızdan biri.
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Kendisi başarılı bir oyuncu olmanın ötesinde, bir dönem Türkiye'nin en çok arzu edilen ve konuşulan erkeklerinden biri haline gelmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk hayatı da tıpkı ekranlardaki performansı gibi oldukça dikkat çekiyor.
Kıvanç, her ne kadar şimdi kendi kalbinin sesini dinleyip Başak Dizer'le sıcacık bir aile kurmuş olsa da geçmişte annesinin onayını almak ve onun görüşlerine önem vermek, aşk hayatındaki önemli bir unsur olmuş.
Nurten Tatlıtuğ hem koruyucu bir anne olarak, hem de gelin adaylarını daha önce birçok kez eleştirdiği iddiasıyla daha önce manşetlere yerleşmişti.
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Aslında ilk dedikodular, sadece ikilinin yakın dostlarından oluşan 50 kişilik davetli listesinde, anne Nurten Tatlıtuğ'un yer almaması ile patlak vermişti.
Düğünde gözler Anne Tatlıtuğ'u ararken kendisinin o dönem 3G bağlantısıyla katıldığı tören magazinde bomba etkisi yaratmıştı.
“Annenden başka hiç kimse senin hayatın daha iyi olsun diye gözyaşı dökmeyecek”
Başak Dizer ise bu iddiaların ardından yıllarca sürdürdüğü ilişkisini nikahla taçlandırmanın verdiği haklı gurula birlikte cevabını bu şekilde vermeyi tercih etti.
Ardından da aşkını şimdilerde de duyurmalara doyamadığına yakından şahitlik ettiğimiz Dizer, kocam da kocam paylaşımlarına daha günlerden başlamıştı.
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Yeni evli çiftimiz aşk denizinde yüzerken, mutlu bir evliliğe yelken açmışken, Kıvanç Tatlıtuğ'un Tuba Büyüküstün'le beraber rol alacağı öğrenildi.
Hatırlarsanız Tatlıtuğ ve Büyüküstün'ün öpüşme sahnesi o dönem çok ses getirmişti. Bu sahneden etkilenen bir isim de kaynana Tatlıtuğ olmuştu.
Neyse ki tam bu sırada duruma Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ el atmış, gelinleri Başak Dizer'i övdüğü paylaşımlarla durumu bir nebze de olsa kurtarmıştı.
Olayların tad kaçıran boyuta gelmesinin ardından Nurten Tatlıtuğ Başak Dizer'den özür dilemesiyle ortamdaki gerginliği az da olsa gidermişti.
Fakat kendisinin açıklamasında kullandığı "dul" ifadeleri yeniden iplerin gerilmesine neden olmuştu.
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Ne yalan söyleyelim Tatlıtuğ'u kapan Başak Dizer durumu pek bir güzel idare etmiş! Şimdilerde kaynana Tatlıtuğ'un Başak Dizer'le olmasa da torunu Kurt Efe'yle sık sık görüştüğü iddia ediliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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