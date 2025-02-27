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Hollywood'un Oscar'lı Oyuncusu Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa Evlerinde Ölü Bulundu

Hollywood'un Oscar'lı Oyuncusu Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa Evlerinde Ölü Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2025 - 11:59

Hollywood dünyası, efsanevi aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümüyle sarsıldı. 95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki Arakawa, New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Kaynak: https://people.com/gene-hackman-wife-...
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Hollywood'un efsane isimlerinden Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

Hollywood'un efsane isimlerinden Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

Hackman, “The French Connection”, “Bonnie and Clyde” ve “The Royal Tenenbaums” filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınmıştı ve kendi döneminin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

1991'den beri evli olan çiftin cesedi köpekleriyle birlikte bulundu. Yerel medya cinayetten şüphelenilmediğini bildirdi.

1991'den beri evli olan çiftin cesedi köpekleriyle birlikte bulundu. Yerel medya cinayetten şüphelenilmediğini bildirdi.

Polis, efsanevi Hollywood aktörü Gene Hackman'ın New Mexico, Santa Fe'deki evinde eşi piyanist Betsy Arakawa ile birlikte ölü bulunduğunu açıkladı.

Sayısız ödülün yanı sıra iki kez de Oscar kazanan Gene Hackman'ın 30 yıl evli kaldığı ilk eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu vardı.

Sayısız ödülün yanı sıra iki kez de Oscar kazanan Gene Hackman'ın 30 yıl evli kaldığı ilk eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu vardı.

1930 doğumlu Gene Hackman, 60 yılı aşkın kariyerinde iki Oscar, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazanmıştı.

1930 doğumlu Gene Hackman, 60 yılı aşkın kariyerinde iki Oscar, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazanmıştı.

En bilinen rolleri arasında 'The French Connection' (1971) filmindeki Jimmy 'Popeye' Doyle ve 'Unforgiven' (1992) filmindeki 'Little' Bill Daggett karakterleri bulunuyordu.

Yetkililer, çiftin ölümünde cinayet şüphesi olmadığını belirtirken, kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Yetkililer, çiftin ölümünde cinayet şüphesi olmadığını belirtirken, kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, olayla ilgili aktif bir soruşturma yürütüldüğünü ve topluma yönelik bir tehlike olmadığını ifade etti. Çiftten geriye ise geçtiğimiz aylarda çekilen yukarıdaki fotoğraflar kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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