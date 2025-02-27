Hollywood'un Oscar'lı Oyuncusu Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa Evlerinde Ölü Bulundu
Hollywood'un Oscar'lı Oyuncusu Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa Evlerinde Ölü Bulundu
Kaynak: https://people.com/gene-hackman-wife-...
Hollywood dünyası, efsanevi aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümüyle sarsıldı. 95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki Arakawa, New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.
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Hollywood'un efsane isimlerinden Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.
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1991'den beri evli olan çiftin cesedi köpekleriyle birlikte bulundu. Yerel medya cinayetten şüphelenilmediğini bildirdi.
Sayısız ödülün yanı sıra iki kez de Oscar kazanan Gene Hackman'ın 30 yıl evli kaldığı ilk eşi Faye Maltese'den Christopher, Elizabeth Jean ve Leslie Anne adında üç çocuğu vardı.
1930 doğumlu Gene Hackman, 60 yılı aşkın kariyerinde iki Oscar, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazanmıştı.
Yetkililer, çiftin ölümünde cinayet şüphesi olmadığını belirtirken, kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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