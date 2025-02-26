onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sahnelerde Işıldayan Gülşen'in Market Alışverişindeki Doğal Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Sahnelerde Işıldayan Gülşen'in Market Alışverişindeki Doğal Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2025 - 16:40

Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından biri olan Gülşen, sahnelere damgasını vurmaya devam ediyor. Hem güçlü sesi hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen, yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Son olarak 'Bal' isimli şarkısıyla müzik listelerini sallayan sanatçı hayranlarını bir kez daha büyülemeyi başarmıştı.

Sahne kostümleriyle konserlerinde ışıldayan ve enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan isim bu sefer alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde karşımıza çıktı! Market alışverişine çıkan Gülşen'in doğal hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90'lı yılların sonunda başlayan kariyerini 2000'lerde arşa çıkartan ve pop müzik denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Gülşen popülaritesini bir an olsun kaybetmiyor.

90'lı yılların sonunda başlayan kariyerini 2000'lerde arşa çıkartan ve pop müzik denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Gülşen popülaritesini bir an olsun kaybetmiyor.

Son derece aktif tuttuğu müzik kariyeri ve ezbere bilinen şarkılarıyla Gülşen sahnelerine de bir an olsun ara vermeyen şarkıcılarımızdan.

Sahneleri, kombinleri, şarkıları ve özellikle fiziğiyle "yapıyor bu sporu" tepkilerini dilimizden eksik etmeyen Gülşen'in efsane konserlerine çoğumuz aşinayız.

Sahneleri, kombinleri, şarkıları ve özellikle fiziğiyle "yapıyor bu sporu" tepkilerini dilimizden eksik etmeyen Gülşen'in efsane konserlerine çoğumuz aşinayız.

Listelerin başına yerleşen birçok şarkının sahibi olmasıyla tanınan Gülşen'i Türk popunun en sevilen isimlerinden biri olarak duymaya alıştık.

Tarzıyla ve nefes kesen performansıyla dinleyiciye ve sevenlerine her seferinde seyir zevki yüksek performanslar izletmeyi başaran Gülşen'in sahnelerine talep de bir o kadar yüksek.

Tarzıyla ve nefes kesen performansıyla dinleyiciye ve sevenlerine her seferinde seyir zevki yüksek performanslar izletmeyi başaran Gülşen'in sahnelerine talep de bir o kadar yüksek.

Müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Gülşen, magazin gündemine özel hayatından ziyade kariyeriyle düşen isimlerden biri.

Zaman zaman açıklamaları ve imaj değişiklikleriyle de konuştuğumuz ismin tuhaf bir alışkanlığı da var. Hatta kendisini son olarak temizlik takıntısının geldiği boyutla konuşmuştuk.

Zaman zaman açıklamaları ve imaj değişiklikleriyle de konuştuğumuz ismin tuhaf bir alışkanlığı da var. Hatta kendisini son olarak temizlik takıntısının geldiği boyutla konuşmuştuk.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kostümleri zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının diline düşen isim fitliğiyle de her seferinde görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kostümleri zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının diline düşen isim fitliğiyle de her seferinde görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sahnedeki görüntüsüyle her seferinde ışıldamayı başaran şarkıcının kulaklarını paslarını silen sesine bir de tarzı ekleniyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin manşetlerinden uzak olan isim bu sefer de market haliyle gündeme geldi! Doğal haliyle kameralara yakalanan şarkıcı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Magazin manşetlerinden uzak olan isim bu sefer de market haliyle gündeme geldi! Doğal haliyle kameralara yakalanan şarkıcı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Magazin Burada'nın haberine göre, markette görüntülenen şarkıcının kombini sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı!

Kimileri şarkıcıyı savunurken 👇

Kimileri şarkıcıyı savunurken 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimileri de ağır eleştirilerde bulundu 👇

Kimileri de ağır eleştirilerde bulundu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın