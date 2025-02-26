Sahnelerde Işıldayan Gülşen'in Market Alışverişindeki Doğal Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Sahnelerde Işıldayan Gülşen'in Market Alışverişindeki Doğal Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından biri olan Gülşen, sahnelere damgasını vurmaya devam ediyor. Hem güçlü sesi hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen, yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Son olarak 'Bal' isimli şarkısıyla müzik listelerini sallayan sanatçı hayranlarını bir kez daha büyülemeyi başarmıştı.
Sahne kostümleriyle konserlerinde ışıldayan ve enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan isim bu sefer alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde karşımıza çıktı! Market alışverişine çıkan Gülşen'in doğal hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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90'lı yılların sonunda başlayan kariyerini 2000'lerde arşa çıkartan ve pop müzik denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Gülşen popülaritesini bir an olsun kaybetmiyor.
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Sahneleri, kombinleri, şarkıları ve özellikle fiziğiyle "yapıyor bu sporu" tepkilerini dilimizden eksik etmeyen Gülşen'in efsane konserlerine çoğumuz aşinayız.
Tarzıyla ve nefes kesen performansıyla dinleyiciye ve sevenlerine her seferinde seyir zevki yüksek performanslar izletmeyi başaran Gülşen'in sahnelerine talep de bir o kadar yüksek.
Zaman zaman açıklamaları ve imaj değişiklikleriyle de konuştuğumuz ismin tuhaf bir alışkanlığı da var. Hatta kendisini son olarak temizlik takıntısının geldiği boyutla konuşmuştuk.
Kostümleri zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının diline düşen isim fitliğiyle de her seferinde görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Magazin manşetlerinden uzak olan isim bu sefer de market haliyle gündeme geldi! Doğal haliyle kameralara yakalanan şarkıcı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Kimileri şarkıcıyı savunurken 👇
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Kimileri de ağır eleştirilerde bulundu 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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