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Yaşanan Gerginlik Gündem Olmuştu: Tamer Karadağlı Nihal Yalçın'ın Arkasından Yaptığı Mimikler Hakkında Konuştu

Yaşanan Gerginlik Gündem Olmuştu: Tamer Karadağlı Nihal Yalçın'ın Arkasından Yaptığı Mimikler Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2025 - 12:40

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.Tamer Karadağlı'nın oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verirken ve kendisi konuşmasını yaparken arkasından sergilediği davranışlar tepki çekmişti. Nihal Yalçın'a 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etmesinin ardından yaşanan anlar magazin tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara yerleşmişti.

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı birçok soruya verdiği samimi yanıtlarla adından bahsettirdi. Altın Portakal'da yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan isim yine duyanları şaşırttı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=aPi_l...
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Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarımıza yerleşen Tamer Karadağlı açıklamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarımıza yerleşen Tamer Karadağlı açıklamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Birçok dizi ve filmde yer almasına rağmen 'Taş Fırın Erkeği Haluk' karakteri ve replikleriyle hatırladığımız Tamer Karadağlı 2023 senesinde kariyerinde bir değişikliğe gitmişti.

11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan oyuncunun adından bu sefer açıklamalarıyla bahseder olmuştuk.

11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan oyuncunun adından bu sefer açıklamalarıyla bahseder olmuştuk.

"Lale Devri bitti" gibi açıklamalarla tiyatrocuların ve oyuncuların tepkileri üzerine çeken isim son olarak da aldığı ödülle adından bahsettirmişti.

"Lale Devri bitti" gibi açıklamalarla tiyatrocuların ve oyuncuların tepkileri üzerine çeken isim son olarak da aldığı ödülle adından bahsettirmişti.

Kendisinin aldığı ödülden ve detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gelelim 4 yıl önce yaşanan olayın detaylarına... Tamer Karadağlı 2021 senesinde Nihal Yalçın'la Altın Portakal ödül töreninde yaşadığı bir olayla karşı karşıya gelmişti.

Gelelim 4 yıl önce yaşanan olayın detaylarına... Tamer Karadağlı 2021 senesinde Nihal Yalçın'la Altın Portakal ödül töreninde yaşadığı bir olayla karşı karşıya gelmişti.

O sene 58.'si düzenlenen ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a takdim ettiği 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan isim konuşmasında yaşananlarla gündeme gelmişti.

O sene 58.'si düzenlenen ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a takdim ettiği 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan isim konuşmasında yaşananlarla gündeme gelmişti.

'Zuhal' filmindeki rolüyle aldığı ödülün ardından konuşma yapan Yalçın'ın ardından Tamer Karadağlı'nın mimikleri olay olmuştu.

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Konuşma sırasında saatine bakan Karadağlı'nın tavırları ekran başındaki izleyici tarafından tepki çekmiş, olay magazin tarihinde de unutulmaz anlara imza atmıştı.

Konuşma sırasında saatine bakan Karadağlı'nın tavırları ekran başındaki izleyici tarafından tepki çekmiş, olay magazin tarihinde de unutulmaz anlara imza atmıştı.

Gecenin ardından ikili birbirlerine verdikleri yanıtlarla da gündemde kalmaya devam etmiş, özellikle Karadağlı'nın sözleri büyük sansasyon yaratmıştı.

O gece tören sırasında ikilinin arasında yaşananlarından detaylarından daha önce bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Candaş Tolga'nın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı yaklaşık dört yıl önce yaşanan olayla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Candaş Tolga'nın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı yaklaşık dört yıl önce yaşanan olayla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Candaş Tolga'nın 'Nihal Yalçın’a ödül verirkenki mimikleriniz çok tartışıldı.' ifadelerine 'Diyelim ki gerginim sana ne? Yüzümdeki mimiklerin hesabını mı vereceğim?' şeklinde cevap veren isim yine açıklamalarıyla adından bahsettirdi.

"Sıkılmış olamaz mıyım?" şeklinde cevap veren Tamer Karadağlı yine sözleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

"Sıkılmış olamaz mıyım?" şeklinde cevap veren Tamer Karadağlı yine sözleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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