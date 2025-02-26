Yaşanan Gerginlik Gündem Olmuştu: Tamer Karadağlı Nihal Yalçın'ın Arkasından Yaptığı Mimikler Hakkında Konuştu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.Tamer Karadağlı'nın oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verirken ve kendisi konuşmasını yaparken arkasından sergilediği davranışlar tepki çekmişti. Nihal Yalçın'a 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etmesinin ardından yaşanan anlar magazin tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara yerleşmişti.

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı birçok soruya verdiği samimi yanıtlarla adından bahsettirdi. Altın Portakal'da yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan isim yine duyanları şaşırttı.