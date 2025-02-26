Yaşanan Gerginlik Gündem Olmuştu: Tamer Karadağlı Nihal Yalçın'ın Arkasından Yaptığı Mimikler Hakkında Konuştu
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.Tamer Karadağlı'nın oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verirken ve kendisi konuşmasını yaparken arkasından sergilediği davranışlar tepki çekmişti. Nihal Yalçın'a 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etmesinin ardından yaşanan anlar magazin tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara yerleşmişti.
Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı birçok soruya verdiği samimi yanıtlarla adından bahsettirdi. Altın Portakal'da yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan isim yine duyanları şaşırttı.
Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarımıza yerleşen Tamer Karadağlı açıklamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.
11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan oyuncunun adından bu sefer açıklamalarıyla bahseder olmuştuk.
"Lale Devri bitti" gibi açıklamalarla tiyatrocuların ve oyuncuların tepkileri üzerine çeken isim son olarak da aldığı ödülle adından bahsettirmişti.
Gelelim 4 yıl önce yaşanan olayın detaylarına... Tamer Karadağlı 2021 senesinde Nihal Yalçın'la Altın Portakal ödül töreninde yaşadığı bir olayla karşı karşıya gelmişti.
O sene 58.'si düzenlenen ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a takdim ettiği 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan isim konuşmasında yaşananlarla gündeme gelmişti.
Konuşma sırasında saatine bakan Karadağlı'nın tavırları ekran başındaki izleyici tarafından tepki çekmiş, olay magazin tarihinde de unutulmaz anlara imza atmıştı.
Candaş Tolga'nın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı yaklaşık dört yıl önce yaşanan olayla ilgili sorulara da yanıt verdi.
"Sıkılmış olamaz mıyım?" şeklinde cevap veren Tamer Karadağlı yine sözleriyle sosyal medyada dikkat çekti.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın