Kaos mu Var? Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın Son Hamlesi Ortada Küslük Olabileceği İhtimalini Akıllara Soktu
Kaos mu Var? Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın Son Hamlesi Ortada Küslük Olabileceği İhtimalini Akıllara Soktu
Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.
Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin ikilisinin birbirini takipten çıkması akıllara eski kaosları getirdi! Yeniden aralarının bozulmuş olabileceği düşünülen Şahin ve Subaşı'nın 'gönderme' olarak algılanan o sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Sosyal medyadaki varlığını her geçen gün büyüttüğü takipçi kitlesiyle kanıtlayan Şeyma Subaşı'nı ve popülaritesini çoğumuz yakından takip ediyoruz.
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Senenin nerdeyse her gününü tropikal iklimlerde geçiren, hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı'nın açıklamaları da olay oluyor.
Aşk hayatından tutun da yaşam stiline kadar pek çok kez magazinde gördüğümüz Subaşı son olarak açıklamalarıyla sansasyon yaratmıştı.
Şevval Şahin de bir noktada Şeyma Subaşı ile benzer bir hayat tarzına sahip olan, sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri.
Aynı etkinliklere katılan, bazen aynı kıyafetleri giyen ve çoğu zaman benzer paylaşımlarda bulunan ikili geçmişte yaşadıkları ufak bir sürtüşmeyle gündeme gelmişti.
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Birbirine sık sık benzetilen ikili ardından buzları eritmiş ve baş başa tatile çıkmalarıyla gündeme gelmişti.
Birbirlerini takipten çıkan ikinin yine arasının bozulduğu ve Şeyma Subaşı'nın sözlerinin Şevval Şahin'e olabileceği akıllara geldi.
Öte yandan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce kullanımına tepki gösteren isimlere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.
Siz ne düşünüyorsunuz? Açıklamalarından yola çıkarsak ikili birbirine göndermede bulunuyor olabilir mi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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