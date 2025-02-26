onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kaos mu Var? Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın Son Hamlesi Ortada Küslük Olabileceği İhtimalini Akıllara Soktu

Kaos mu Var? Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın Son Hamlesi Ortada Küslük Olabileceği İhtimalini Akıllara Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.02.2025 - 10:11

Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik. 

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin ikilisinin birbirini takipten çıkması akıllara eski kaosları getirdi! Yeniden aralarının bozulmuş olabileceği düşünülen Şahin ve Subaşı'nın 'gönderme' olarak algılanan o sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyadaki varlığını her geçen gün büyüttüğü takipçi kitlesiyle kanıtlayan Şeyma Subaşı'nı ve popülaritesini çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Sosyal medyadaki varlığını her geçen gün büyüttüğü takipçi kitlesiyle kanıtlayan Şeyma Subaşı'nı ve popülaritesini çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Yaptığı evliliklerin ardından magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Şeyma Subaşı şimdilerde yaptığı girişimlerden tutun da aşk hayatına kadar birçok konuda gündeme düşmeden edemiyor.

Senenin nerdeyse her gününü tropikal iklimlerde geçiren, hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı'nın açıklamaları da olay oluyor.

Senenin nerdeyse her gününü tropikal iklimlerde geçiren, hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı'nın açıklamaları da olay oluyor.

Katıldığı programlarla adından bahsettiren, bazen de yaptığı küçücük bir paylaşımla manşetlere yerleşen Subaşı'nın son hamlesini kestirmek, ağzından çıkacakları tahmin etmek de pek mümkün değil!

Aşk hayatından tutun da yaşam stiline kadar pek çok kez magazinde gördüğümüz Subaşı son olarak açıklamalarıyla sansasyon yaratmıştı.

Aşk hayatından tutun da yaşam stiline kadar pek çok kez magazinde gördüğümüz Subaşı son olarak açıklamalarıyla sansasyon yaratmıştı.

'Ben bu kızlar gibi değildim' şeklinde başlayan açıklamasıyla birilerine göndermede bulunan Şeyma Subaşı'nın o sözleri akıllara eski paylaşımlarını getirmişti.

Dillere fena düşen o açıklamalardan ve X halkından gelen tepkilerden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şevval Şahin de bir noktada Şeyma Subaşı ile benzer bir hayat tarzına sahip olan, sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri.

Şevval Şahin de bir noktada Şeyma Subaşı ile benzer bir hayat tarzına sahip olan, sosyal medyanın ilgi çeken isimlerinden biri.

Hatta ilk bakışta paylaşımlarından ziyade ikilinin fiziksel özelliklerini de benzetenler oluyor... Bilenler vardır Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in arasındaki ipler gerilmeden önce yakın bir arkadaşlıkları vardı.

Aynı etkinliklere katılan, bazen aynı kıyafetleri giyen ve çoğu zaman benzer paylaşımlarda bulunan ikili geçmişte yaşadıkları ufak bir sürtüşmeyle gündeme gelmişti.

Aynı etkinliklere katılan, bazen aynı kıyafetleri giyen ve çoğu zaman benzer paylaşımlarda bulunan ikili geçmişte yaşadıkları ufak bir sürtüşmeyle gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin'i hedef alarak, 'paylaştığınız spor videolarında yaptığınız hareketler hep yanlış' şeklinde yaptığı paylaşımından sonra Şevval Şahin cevap olarak, 'eğer beni engellediysen ve bunu hâlâ okuyabiliyorsan, tedavi olmalısın' ifadeleri bulunan bir gönderi paylaşmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birbirine sık sık benzetilen ikili ardından buzları eritmiş ve baş başa tatile çıkmalarıyla gündeme gelmişti.

Birbirine sık sık benzetilen ikili ardından buzları eritmiş ve baş başa tatile çıkmalarıyla gündeme gelmişti.

O dönem Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi'nin, Şevval Şahin'in gittiği mekanlardan paylaşım yapması dikkat çekmişti.

Birbirlerini takipten çıkan ikinin yine arasının bozulduğu ve Şeyma Subaşı'nın sözlerinin Şevval Şahin'e olabileceği akıllara geldi.

Birbirlerini takipten çıkan ikinin yine arasının bozulduğu ve Şeyma Subaşı'nın sözlerinin Şevval Şahin'e olabileceği akıllara geldi.

'Ben bu kızlar gibi değildim' ifadelerini kullanan Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'le sürtüşme yaşadığı ve bu yüzden ekranlardan böyle bir gönderme yaptığı düşünüldü.

Öte yandan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce kullanımına tepki gösteren isimlere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Öte yandan Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce kullanımına tepki gösteren isimlere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Türkçe ve İngilizce kelimeleri birbirine karıştırarak kullandığı için sosyal medya hesabında eleştirilen Şahin birilerine taş atmıştı.

Kendisinin o tepkisinden de bu içeriğimizde bahsetmiştik, merak edenleri şöyle alabiliriz:

Siz ne düşünüyorsunuz? Açıklamalarından yola çıkarsak ikili birbirine göndermede bulunuyor olabilir mi?

Siz ne düşünüyorsunuz? Açıklamalarından yola çıkarsak ikili birbirine göndermede bulunuyor olabilir mi?

Yorumlarda buluşalım 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın