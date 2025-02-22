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Her Biyografi Filminin Altından Kalkan Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer de Rapçi Alizade'nin Şarkısını Söyledi!

Her Biyografi Filminin Altından Kalkan Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer de Rapçi Alizade'nin Şarkısını Söyledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.02.2025 - 13:59

Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Farah Zeynep Abdullah'ı sık sık karıştığı kaoslarla ve verdiği cevaplarla konuşuyoruz. Gündemi yakından takip eden isim zaman zaman iğneleyici yorumlarıyla bazı tartışlamaların merkezine yerleşebiliyor.

Biyografi filmleriyle sinema sektörüne nam salan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi. 'İzlediğiniz bütün biyografileri unutun' notuyla Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın o anlarını gelin birikte izleyelim...

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Başarılı oyunculuğu ve sevilen dizilerde aldığı unutulmaz rolleriyle dizi sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah'ı ekranlarda görmeye alışığız.

Başarılı oyunculuğu ve sevilen dizilerde aldığı unutulmaz rolleriyle dizi sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah'ı ekranlarda görmeye alışığız.

Birçok biyografi filminde oyanamsıyla goygoyseverlere malzeme çıkartan Farah Zeynep Abdullah'ı sayısız dizi ve filmde etkileyici performanslarla izledik. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin karakteriyle çıkmaya başladığı şöhret basamaklarını bir daha inmeyen Farah Zeynep Abdullah, günümüzün en popüler oyuncularından biri.

Son olarak Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak katılmasıyla adından bahsettiren Abdullah'ı aynı zamanda açıklamalarıyla da konuşuyoruz.

Son olarak Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak katılmasıyla adından bahsettiren Abdullah'ı aynı zamanda açıklamalarıyla da konuşuyoruz.

Özellikle gündemdeki olaylara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevabını eksik bırakmayan Farah Zeynep Abdullah son olarak Birsen Altuntaş'la ufak bir sürtüşme yaşamıştı.

Birsen Altuntaş'ın kendisine son çıkışından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumlardan tutun da tepki gösteren kullanıcılara kadar sık sık had bildiren oyuncu kendisini pek tutamıyor!

Sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumlardan tutun da tepki gösteren kullanıcılara kadar sık sık had bildiren oyuncu kendisini pek tutamıyor!

Yılmaz Güney yorumlarından Fazıl Say polemiğine pek çok konuda paylaşım yapan, fikrini belirtmesiyle de gündeme gelen ismi manşetlerde görmeye alıştık. Tepki vermekten çekinmeyen Farah Zeynep'in yorumları da bir o kadar iğneleyici oluyor haliyle...

Tepkileri ve iğneleyici yorumlarıyla gündeme gelen, zaman zaman da "biyografi kadın" goygoyuna kendisi de gülen Farah Zeynep Abdullah bu sefer eline mikrofonu aldı!

Tepkileri ve iğneleyici yorumlarıyla gündeme gelen, zaman zaman da "biyografi kadın" goygoyuna kendisi de gülen Farah Zeynep Abdullah bu sefer eline mikrofonu aldı!

Daha önce yer aldığı filmlerde sesine ve şarkıcılık yeteneklerine şahit olduğumuz Farah Zeynep Abdullah bu sefer rapçi oldu!

Oyuncu "İzlediğiniz bütün biyografileri unutun" notuyla sosyal medya hesabından Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.

Oyuncu "İzlediğiniz bütün biyografileri unutun" notuyla sosyal medya hesabından Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.

Bu sefer de rap yeteneğiyle görenlere ufak çaplı bir şok yaşatan Farah Zeynep Abdullah'ın taklit yetenekleri bir kez daha kanıtlanmış oldu!

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Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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