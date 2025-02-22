Her Biyografi Filminin Altından Kalkan Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer de Rapçi Alizade'nin Şarkısını Söyledi!
Her Biyografi Filminin Altından Kalkan Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer de Rapçi Alizade'nin Şarkısını Söyledi!
Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Farah Zeynep Abdullah'ı sık sık karıştığı kaoslarla ve verdiği cevaplarla konuşuyoruz. Gündemi yakından takip eden isim zaman zaman iğneleyici yorumlarıyla bazı tartışlamaların merkezine yerleşebiliyor.
Biyografi filmleriyle sinema sektörüne nam salan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi. 'İzlediğiniz bütün biyografileri unutun' notuyla Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın o anlarını gelin birikte izleyelim...
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Başarılı oyunculuğu ve sevilen dizilerde aldığı unutulmaz rolleriyle dizi sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah'ı ekranlarda görmeye alışığız.
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Son olarak Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak katılmasıyla adından bahsettiren Abdullah'ı aynı zamanda açıklamalarıyla da konuşuyoruz.
Sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumlardan tutun da tepki gösteren kullanıcılara kadar sık sık had bildiren oyuncu kendisini pek tutamıyor!
Tepkileri ve iğneleyici yorumlarıyla gündeme gelen, zaman zaman da "biyografi kadın" goygoyuna kendisi de gülen Farah Zeynep Abdullah bu sefer eline mikrofonu aldı!
Oyuncu "İzlediğiniz bütün biyografileri unutun" notuyla sosyal medya hesabından Alizade'nin Anormal şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.
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Gelin o anları birlikte izleyelim!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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