onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Radikal İmaj Değişikliği: Yargı Dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Radikal İmaj Değişikliği: Yargı Dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.02.2025 - 11:28

Bu sene imaj değiştirme kararı alan ünlü isimler, değişim rüzgarına kapılarak, hem dış görünüşlerinde hem de stil seçimlerinde önemli adımlar atmaya başladılar! Sibel Can, Birce Akalay ve Şevval Sam gibi isimleri son günlerde radikal imaj değişiklikleri ve kısacık kesilen saçlarıyla bir süredir konuşuyoruz.

Başarılı isimlerin ardından, Başak Gümülcinelioğlu da saçlarını kısacık kestirerek bu değişime katılan ünlülerden biri oldu! Yargı dizisinde canlandırdığı Neva rolüyle gönüllere yerleşen isim uzun saçlarından bir çırpıda vazgeçti! Gelin ünlü oyuncunun yeni tarzına birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde, birçok ünlü isim, imaj değişiklikleriyle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.

Son dönemde, birçok ünlü isim, imaj değişiklikleriyle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.

Hem televizyon hem de sosyal medya dünyasında, ünlüler, sıradan bir görünüm yerine daha cesur ve farklı tarzlarla karşımıza çıkıyor. Bu değişim rüzgarı, sadece fiziksel görünümleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda tarzlarını, saç stillerini, makyajlarını ve hatta giyim tercihlerini de kapsıyor.

Sektöre Drama ismindeki albümüyle dönen Sibel Can o isimlerden biri olmuştu.

Sektöre Drama ismindeki albümüyle dönen Sibel Can o isimlerden biri olmuştu.

Tarzındaki değişiklikle son zamanlarda sık sık dillere düşen Sibel Can yıllar boyu oluşturduğu imajını değiştirerek bambaşka biri olarak karşımıza çıkmıştı. Her yeni sahnesi ve paylaşımıyla bir kez daha görenlere ufak çaplı şoklar yaşatan Sibel Can'ın çok eleştirilen tarzının yanı sıra platin saçlarıyla da neye uğradığımızı şaşırmıştık.

Sizin için detaylardan bahsetmiştik:

Birce Akalay da upuzun saçlarına tek hamlede kıyan isimlerden olmuştu.

Birce Akalay da upuzun saçlarına tek hamlede kıyan isimlerden olmuştu.

Karşımıza kısacık kestirdiği saçlarıyla çıkan Birce Akalay'ın kimileri peruk taktığına ya da bir rol için imaj değiştirdiğine inansa da yeni tarzını çok seven isim birbirinden farklı pozlarını paylaşmaya doyamamıştı.

Kullanıcıların gözlerinin henüz alışamadığı imaj değişikliğinden biz de sizin için içeriğimizde bahsetmiştik:

Merak edenler için kendisinin son paylaşımları ise bu içeriğimizde:

Gelelim Şevval Sam'a! Güzel isim geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında takipçilerine ufak çaplı bir sürpriz yaptı!

Gelelim Şevval Sam'a! Güzel isim geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında takipçilerine ufak çaplı bir sürpriz yaptı!

Yeteneklerin bir sınırı olmayan, güzelliğiyle her bakanı kendine hayran bırakan Şevval Sam geçtiğimiz günlerde sürprizi kendisi yapmış ve açtığı canlı yayınla sevenlerini şaşırtmıştı. Daha önce birçok farklı tarz deneyen ismin yeni kısacık saçları ise kullanıcıları ikiye bölmüştü.

Şevval Sam'ın kısacık saçlarını merak edenleri de şöyle alabiliriz:

Başak Gümülcinelioğlu da saç stilini değiştirerek adından bahsettirdi!

Başak Gümülcinelioğlu da saç stilini değiştirerek adından bahsettirdi!

Başak Gümülcinelioğlu, 'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun, kızıl saçlarıyla hafızalara yerleşmişti.

Uzun, kızıl saçlarıyla hafızalara yerleşmişti.

2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştiren Gümülcinelioğlu, mutlu evliliğiyle örnek gösterilen isimlerden. Kızıl saçlarıyla hayatımıza giren isim Sibel Can, Birce Akalay ve Şevval Sam gibi isimlerin ardından, saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden ünlülerden biri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu tanıyamadı!

Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu tanıyamadı!

Uzun kızıl saçlarını hem omuz hizasına kestiren hem de sarışın olma kararı alan isim son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni imajı!

İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni imajı!

Gelin X halkının tepkilerine birlikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın