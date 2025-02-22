Radikal İmaj Değişikliği: Yargı Dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Saçlarını Kısacık Kestirdi!
Radikal İmaj Değişikliği: Yargı Dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Saçlarını Kısacık Kestirdi!
Bu sene imaj değiştirme kararı alan ünlü isimler, değişim rüzgarına kapılarak, hem dış görünüşlerinde hem de stil seçimlerinde önemli adımlar atmaya başladılar! Sibel Can, Birce Akalay ve Şevval Sam gibi isimleri son günlerde radikal imaj değişiklikleri ve kısacık kesilen saçlarıyla bir süredir konuşuyoruz.
Başarılı isimlerin ardından, Başak Gümülcinelioğlu da saçlarını kısacık kestirerek bu değişime katılan ünlülerden biri oldu! Yargı dizisinde canlandırdığı Neva rolüyle gönüllere yerleşen isim uzun saçlarından bir çırpıda vazgeçti! Gelin ünlü oyuncunun yeni tarzına birlikte bakalım...
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Son dönemde, birçok ünlü isim, imaj değişiklikleriyle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.
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Sektöre Drama ismindeki albümüyle dönen Sibel Can o isimlerden biri olmuştu.
Birce Akalay da upuzun saçlarına tek hamlede kıyan isimlerden olmuştu.
Gelelim Şevval Sam'a! Güzel isim geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında takipçilerine ufak çaplı bir sürpriz yaptı!
Başak Gümülcinelioğlu da saç stilini değiştirerek adından bahsettirdi!
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Uzun, kızıl saçlarıyla hafızalara yerleşmişti.
Sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu tanıyamadı!
İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni imajı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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