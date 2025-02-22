Radikal İmaj Değişikliği: Yargı Dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu Saçlarını Kısacık Kestirdi!

Bu sene imaj değiştirme kararı alan ünlü isimler, değişim rüzgarına kapılarak, hem dış görünüşlerinde hem de stil seçimlerinde önemli adımlar atmaya başladılar! Sibel Can, Birce Akalay ve Şevval Sam gibi isimleri son günlerde radikal imaj değişiklikleri ve kısacık kesilen saçlarıyla bir süredir konuşuyoruz.

Başarılı isimlerin ardından, Başak Gümülcinelioğlu da saçlarını kısacık kestirerek bu değişime katılan ünlülerden biri oldu! Yargı dizisinde canlandırdığı Neva rolüyle gönüllere yerleşen isim uzun saçlarından bir çırpıda vazgeçti! Gelin ünlü oyuncunun yeni tarzına birlikte bakalım...