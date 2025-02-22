Demediğini Bırakmadı: Fırtınam'ın Klibi Sonrası X'te Hadise'yle Kıyaslanan Demet Akalın Resmen Küplere Bindi!
Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya.
Yaşadıkları sürtüşmelerle, ama en çok Demet Akalın'ın göndermeleriyle konuştuğumuz ikili bu sefer de bir X kullanıcısının klip karşılaştırması yüzünden adlarından bahsettirdi. 14 Şubat günü 'Hiç Affetmedim Kendimi' klibini yayınlayan, yapay zekayla oluşturulmuş kliple dillere düşen Demet Akalın, Hadise'in geçtiğimiz gün yayınlanan 'Fırtınam' klibiyle karşılaştırılınca resmen ateş püskürdü! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
Türk pop müziğinin en sevilen ve bilindik isimlerinden biri de Demet Akalın.
Magazin ve kaos denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Akalın'ı gösterdiği tepkiler ve yaptığı yorumlarla konuşuyoruz.
Kendisinin gündeme gelmesindeki bir diğer neden ise Hadise'ye yaptığı acımasız yorumlar!
Kendisinin "kıblesinin" neresi olduğuna ise geçmiş olayları yakından takip edenler aşinadır.
Hadise Demet Akalın'ın çıkışlarını cevapsız bırakırken, Yılbaşı günü O Ses Türkiye programında Narin için Seslendirdiği Sıfır Tolerans'la tepki çekmişti.
14 Şubat’ta Akalın'ın "Hiç Affetmedim Kendimi" single'ı yayına girdi.
Hadise ise geçtiğimiz günlerde ufak ipuçları verdiği "Fırtınam" isimli şarkısını ve klibini yayınladı.
Gelelim asıl olaya... Geçtiğimiz gün bir X hesabının paylaştığı tweet yine Demet Akalın'ın sinirlerinin gerilmesine neden oldu.
Yapay zekayla oluşturulan klibi eleştirilince dayanamadı.
Ünlü isim kullanıcıya yorumu yüzünden had bildirdi.
İşte o paylaşım...
Hızını alamadı!
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