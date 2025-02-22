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Demediğini Bırakmadı: Fırtınam'ın Klibi Sonrası X'te Hadise'yle Kıyaslanan Demet Akalın Resmen Küplere Bindi!

Demediğini Bırakmadı: Fırtınam'ın Klibi Sonrası X'te Hadise'yle Kıyaslanan Demet Akalın Resmen Küplere Bindi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.02.2025 - 10:22

Türk popunun en sevilen sanatçıları olan Hadise ve Demet Akalın'ı yıllardır yaşadıkları kaosla konuşmaya çoğumuz alıştık. Şarkılarıyla ülkemizin pop müzik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılayan, başarılarına yıllardır takınlık ettiğimiz iki isim yıllardır karşı karşıya. 

Yaşadıkları sürtüşmelerle, ama en çok Demet Akalın'ın göndermeleriyle konuştuğumuz ikili bu sefer de bir X kullanıcısının klip karşılaştırması yüzünden adlarından bahsettirdi. 14 Şubat günü 'Hiç Affetmedim Kendimi' klibini yayınlayan, yapay zekayla oluşturulmuş kliple dillere düşen Demet Akalın, Hadise'in geçtiğimiz gün yayınlanan 'Fırtınam' klibiyle karşılaştırılınca resmen ateş püskürdü! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

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Türk pop müziğinin en sevilen ve bilindik isimlerinden biri de Demet Akalın.

Türk pop müziğinin en sevilen ve bilindik isimlerinden biri de Demet Akalın.

2000'lerden bu yana yakaladığı kariyerin devamlılığını sağlayan popçulardan biri olan Demet Akalın sayısız şarkısıyla sektörde kendine yer edinmiş isimlerden biri.

Magazin ve kaos denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Akalın'ı gösterdiği tepkiler ve yaptığı yorumlarla konuşuyoruz.

Magazin ve kaos denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Akalın'ı gösterdiği tepkiler ve yaptığı yorumlarla konuşuyoruz.

Zaman zaman tarzı ve fotoğraflarına uyguladığı efektlerle dillere düşen, şimdilerde değişimiyle güneme oturan Demet Akalın gündemden geri kalmayan ve yorumunu bir an olsun sakınmayan şarkıcılarımızdan biri.

Kendisinin gündeme gelmesindeki bir diğer neden ise Hadise'ye yaptığı acımasız yorumlar!

Kendisinin gündeme gelmesindeki bir diğer neden ise Hadise'ye yaptığı acımasız yorumlar!

Hadise'nin kendisine yaptığını düşündüğü göndermeyi cevapsız bırakmayan Demet Akalın daha önce şarkıcının yeni çıkarttığı Esas Oğlan dizisini izlemeyeceğini 'Kıblem belli' ifadeleriyle belirmişti.

Demet Akalın'ın Hadise'nin "hiç sevmiyorum" şeklinde bahsettiği o şarkıcının kendisi olduğunu düşünüp, üstüne alındığı ve cevap verdiği anlardan da sizin için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kendisinin "kıblesinin" neresi olduğuna ise geçmiş olayları yakından takip edenler aşinadır.

Kendisinin "kıblesinin" neresi olduğuna ise geçmiş olayları yakından takip edenler aşinadır.

Ebru Gündeş Reza Zarrab meselesinden beri Hadise'ye tepkili olan ve Ebru Gündeş'in tarafında olduğunu da her fırsatta dile getiren Demet Akalın'ın çıkışlarını sık sık konuşur olduk.

Hadise Demet Akalın'ın çıkışlarını cevapsız bırakırken, Yılbaşı günü O Ses Türkiye programında Narin için Seslendirdiği Sıfır Tolerans'la tepki çekmişti.

Hadise Demet Akalın'ın çıkışlarını cevapsız bırakırken, Yılbaşı günü O Ses Türkiye programında Narin için Seslendirdiği Sıfır Tolerans'la tepki çekmişti.

Neredeyse tüm Türkiye'nin diline düşen ve şimdilerde bile bitmeyen bir goygoya malzeme olan Hadise'ye bir hamle de Akalın'dan gelmiş kendisi bu performansa 'Kusacağım' yorumunda bulunmuştu.

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14 Şubat’ta Akalın'ın "Hiç Affetmedim Kendimi" single'ı yayına girdi.

14 Şubat’ta Akalın'ın "Hiç Affetmedim Kendimi" single'ı yayına girdi.

Sevgililer Günü’ne özel olarak, D-Pop albümünde yer alan “Hiç Affetmedim Kendimi'' adlı yeni single’ını yayınlayan klibi de yapay zekaya hazırlatan Demet Akalın X halkının diline düşmüştü.

Klipten ve gelen tepkilerin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hadise ise geçtiğimiz günlerde ufak ipuçları verdiği "Fırtınam" isimli şarkısını ve klibini yayınladı.

Hadise ise geçtiğimiz günlerde ufak ipuçları verdiği "Fırtınam" isimli şarkısını ve klibini yayınladı.

Daha şarkı ve klip çıkmadan ortalığı yıkıp geçeceği belli olan Hadise'nin klibi geçtiğimiz gün yayınlandı.

Biz de klibin detaylarından ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gelelim asıl olaya... Geçtiğimiz gün bir X hesabının paylaştığı tweet yine Demet Akalın'ın sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

Gelelim asıl olaya... Geçtiğimiz gün bir X hesabının paylaştığı tweet yine Demet Akalın'ın sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

Bir yandan Hadise'nin son şarkısı Fırtınam'ı övüp, son on yılda yapılmış en iyi Türk pop şarkılardan biri olduğunu savunan, bir yandan da klibini öven kullanıcı Demet Akalın'ın soyadını yanlış yazınca kendisi cevap vermeden duramadı.

İşte o paylaşım...

Yapay zekayla oluşturulan klibi eleştirilince dayanamadı.

Yapay zekayla oluşturulan klibi eleştirilince dayanamadı.

'Demet Akalın'ın bunu örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!' sözleri üzerine Demet Akalın resmen ateş püskürdü.

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Ünlü isim kullanıcıya yorumu yüzünden had bildirdi.

Ünlü isim kullanıcıya yorumu yüzünden had bildirdi.

''Akal' değil soyadım, ben bunların alasını çektim. Onlar arkamdan gelsin!! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim!! Soyadımı da doğru yaz.'

İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım...
twitter.com

Hızını alamadı!

Hızını alamadı!
twitter.com

Yorumlarda kendisini savunan kullanıcıya cevap veren Akalın Hadise'ye göndermede bulunarak 'Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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