Kaos Yeniden Patlak Vermişken: Demet Akalın'ın Hadise'ye Verip Veriştirdiği O Anları Gün Yüzüne Çıkartıyoruz
Hem Demet Akalın hem de Hadise, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden olmayı yıllardır sürdüren sanatçılarımından biri. Müzik sektöründe, popülerlik ve başarı, bazen sanatçılar arasında rekabeti körükleyebiliyor bildiğiniz gibi. Fakat bu ikilinin arasındaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. Sık sık soğuk rüzgarlar estiren ikilinin arasındaki gerilim geçtiğimiz günlerde yeniden gün yüzüne çıkmıştı. İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Biz de kaosun patlamasına ramak kala Demet Akalın'ın bir röportajda söylediği o sözleri yeniden hatırlayalım dedik. O halde sizi şöyle alalım👇
Pop müziğin en gözde şarkıcılarından biri olan Demet Akalın, sözleriyle magazin gündemine oturan isimlerden bir tanesi. Gündemden tutun da siyasete kadar birçok konuda görüşünü sakınmayan Akalın'ı yaptığı yorumlarla ve gösterdiği tepkilerle manşetlerde görmeye neredeyse hepimiz alıştık.
Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen Demet Akalın akılalmaz sosyal medya kullanımının yanı sıra geçmişten bu güne kırdığı potlar ve tarihe kazınan sözleriyle akıllarda yer etmiş magazin figürlerinden biri.
Hatta kendisinin geçtiğimiz haftalarda yine geçmişte verdiği bir röportajı tekrar ortaya çıkmış, Akalın'ın, Mert Ramazan Demir'i kastederek "O daha uzun yıllar kalır; ötekini sanmıyorum" diyerek Mert Yazıcıoğlu'nun piyasadan silineceğini belirttiği o anlar yeniden gündem olmuştu.
Sadece evinde televizyon başında yaptığı paylaşımlarla değil, sosyal medyadan yaptığı yorumlarla da sık sık had bildiren şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise çok eskiye dayanan bir kaosla gündeme geldi.
Demet Akalın'ın kendisi gibi Türkçe popun dev isimlerinden biri olan Hadise ile aralarında yıllardır soğuk rüzgarlar esiyor bildiğiniz gibi. Hadise de "Bu şarkı keşke benim olsaydı' diyerek aldığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği cevapla bu kaosu yeniden körükleyen taraf olmuştu.
Böyle bir şarkının olduğunu itiraf eden Hadise o ismi açıklamayıp bir de üstüne "Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" diyince akıllara ilk Demet Akalın gelmişti.
"Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" gibi bir açıklamayla konuyu kapatan Akalın ise beklendiği üzere o iddiaları cevapsız bırakmamıştı.
Ortalık daha fazla karışır mı Hadise bu iddiaları yalanlar mı bilinmez ama bu kaos çok eskilere dayanıyor! Biz de 2019 senesinden Akalın'ın yine Hadise'ye verip veriştirdiği o anları arşivden çıkarttık...
Gelin yıllar öncesine ışınlanıp yine çok konuşuşacak sözlere imza atan Akalın ne demiş birlikte bakalım. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Demet Akalın bir anda konuyu Hadise'ye bağlıyor. "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil." şeklinde konuşan Akalın yine dilini tutmuyor!
Hızını alamayan Akalın "Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." ifadelerini kullanıyor 👇
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Şapşala demezler mi senin milyoncuklarin vardi kocan vardi noldu onlara yazik yazik diye 🤣
Borçlar yüzünden kocasıyla ayrılıp sonra milyonluk villayı alan ibrahim tatlısese bekaretimi verdim diye açıklamasıyla manşetlere düşen playback “sanatçısı”…
Kıskandı deli Senin milyoncuklarin varda ne ise yarıyor Ha bu arada hatırlatayım Kendisinin Resmi olarak kocası da yok 😂😂😂😂