Kaos Yeniden Patlak Vermişken: Demet Akalın'ın Hadise'ye Verip Veriştirdiği O Anları Gün Yüzüne Çıkartıyoruz

Hem Demet Akalın hem de Hadise, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden olmayı yıllardır sürdüren sanatçılarımından biri. Müzik sektöründe, popülerlik ve başarı, bazen sanatçılar arasında rekabeti körükleyebiliyor bildiğiniz gibi. Fakat bu ikilinin arasındaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. Sık sık soğuk rüzgarlar estiren ikilinin arasındaki gerilim geçtiğimiz günlerde yeniden gün yüzüne çıkmıştı. İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Biz de kaosun patlamasına ramak kala Demet Akalın'ın bir röportajda söylediği o sözleri yeniden hatırlayalım dedik. O halde sizi şöyle alalım👇