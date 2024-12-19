Magazin Tarihinin En İyi Fırçalarından Biri: Bülent Ersoy'un Muhabirin Sorusuna Köpürdüğü Anları Hatırlıyoruz

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, sadece sahne performansları ve eşsiz vokaliyle değil, zaman zaman keskin cevapları ve magazin dünyasında ses getiren çıkışlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Bülent Ersoy aynı zamanda muhabirlerin sorularına verdiği sert tepkilerle de adından bahsettiriyor. Katıldığı programlarda ünlü isimlerden tutun da ekiptekilere kadar sık sık yargı dağıtan isim kaos dolu olaylarla dikkat çekmeye devam ediyor. Haliyle kendisi magazin dünyasının fırçaları denince akla gelen ilk isimlerden biri oluyor. Ersoy muhabirin yönelttiği soruya sinirlenince bakın tansiyon nasıl da tırmanıyor!