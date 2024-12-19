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Magazin Tarihinin En İyi Fırçalarından Biri: Bülent Ersoy'un Muhabirin Sorusuna Köpürdüğü Anları Hatırlıyoruz

Magazin Tarihinin En İyi Fırçalarından Biri: Bülent Ersoy'un Muhabirin Sorusuna Köpürdüğü Anları Hatırlıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2024 - 22:29

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, sadece sahne performansları ve eşsiz vokaliyle değil, zaman zaman keskin cevapları ve magazin dünyasında ses getiren çıkışlarıyla da sıkça gündeme geliyor. 

Bülent Ersoy aynı zamanda muhabirlerin sorularına verdiği sert tepkilerle de adından bahsettiriyor. Katıldığı programlarda ünlü isimlerden tutun da ekiptekilere kadar sık sık yargı dağıtan isim kaos dolu olaylarla dikkat çekmeye devam ediyor. Haliyle kendisi magazin dünyasının fırçaları denince akla gelen ilk isimlerden biri oluyor. Ersoy muhabirin yönelttiği soruya sinirlenince bakın tansiyon nasıl da tırmanıyor!

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Türk müziğinin en güçlü ve en özgün seslerinden biri olan Bülent Ersoy, uzun yıllardır sahnelerdeki varlığı ve sanatçı kimliğiyle Türkiye'nin en meşhur isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Türk müziğinin en güçlü ve en özgün seslerinden biri olan Bülent Ersoy, uzun yıllardır sahnelerdeki varlığı ve sanatçı kimliğiyle Türkiye'nin en meşhur isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle Türk Sanat Müziği alanındaki güçlü yorumuyla tanınan Ersoy, hem sahne performansları hem de şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Özellikle Türk Sanat Müziği alanındaki güçlü yorumuyla tanınan Ersoy, hem sahne performansları hem de şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Aynı zamanda cesur duruşu ve kendine özgü tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Diva katıldığı programlarda dağıttığı yargılarla da adından bahsettiriyor.

Aynı zamanda cesur duruşu ve kendine özgü tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Diva katıldığı programlarda dağıttığı yargılarla da adından bahsettiriyor.

Sahneye çıkışı, sanat camiasındaki tarzı ve yaşam tarzıyla, zaman zaman tartışma konusu olan isim ünlülerden tutun da katıldığı şovlardaki kamera arkasında çalışanlara kadar sık sık tartışmalara giriyor.

Sahneye çıkışı, sanat camiasındaki tarzı ve yaşam tarzıyla, zaman zaman tartışma konusu olan isim ünlülerden tutun da katıldığı şovlardaki kamera arkasında çalışanlara kadar sık sık tartışmalara giriyor.

Hatta kendisini son olarak ekranlarda gördüğümüz Dünya Güzellerim programında bile her yeni bölüme başka bir skandalla imza atmıştı. Bununla kalmayan Ersoy'un programdaki makyözüyle yaşadığı tartışma manşetlere yerleşmişti.

Hatta kendisini son olarak ekranlarda gördüğümüz Dünya Güzellerim programında bile her yeni bölüme başka bir skandalla imza atmıştı. Bununla kalmayan Ersoy'un programdaki makyözüyle yaşadığı tartışma manşetlere yerleşmişti.
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Diva'nın bu tür çıkışları ve had bildirmeleri meşhur olunca Türk magazin tarihinin en iyi fırçaları da kendisinden çıkıyor haliyle!

Diva'nın bu tür çıkışları ve had bildirmeleri meşhur olunca Türk magazin tarihinin en iyi fırçaları da kendisinden çıkıyor haliyle!

Şimdi anlatacağımız olay ise bir muhabirin Ersoy'a sorduğu soru yüzünden kısa bir sürede hararetleniyor.

Şimdi anlatacağımız olay ise bir muhabirin Ersoy'a sorduğu soru yüzünden kısa bir sürede hararetleniyor.

Muhabirin yönelttiği "Babanızla birlikte mi kalacaksınız?" sorusuna sinirlenen Bülent Ersoy abuk sabuk bulduğu o sorunun ardından fena köpürüyor.

Muhabirin yönelttiği "Babanızla birlikte mi kalacaksınız?" sorusuna sinirlenen Bülent Ersoy abuk sabuk bulduğu o sorunun ardından fena köpürüyor.

"Babamla neden beraber yaşayayım? Koskoca 60 yaşında kadınım. Sen annenle mi yaşıyorsun?" diye çıkışan Diva muhabiri azarlamaktan beter ediyor.

"Babamla neden beraber yaşayayım? Koskoca 60 yaşında kadınım. Sen annenle mi yaşıyorsun?" diye çıkışan Diva muhabiri azarlamaktan beter ediyor.

"Nerenin nesi bu? Nerenin çocuğu bu? Kim bu? Hangi kanal?" sorularıyla muhabirin çalıştığı kanalı öğrenmeye çalışan Ersoy'un sinir katsayısı giderek artıyor!

"Nerenin nesi bu? Nerenin çocuğu bu? Kim bu? Hangi kanal?" sorularıyla muhabirin çalıştığı kanalı öğrenmeye çalışan Ersoy'un sinir katsayısı giderek artıyor!
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Gelin tarihin en iyi magazin fırçalarından biri olan o anları birlikte izleyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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