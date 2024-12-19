Hazır Konusu Açılmışken: Hadise ve Sinan Akçıl'ın Maziye Gömdükleri Deli Fişek Aşkın Derinliklerine İniyoruz
Hazır Konusu Açılmışken: Hadise ve Sinan Akçıl'ın Maziye Gömdükleri Deli Fişek Aşkın Derinliklerine İniyoruz
Sinan Akçıl ve Hadise'nin yaşadığı aşk zamanında magazin manşetlerine yerleşerek gündeme damgasını vurmuştu. Magazinin en olaylı ayrılıklarından birini yaşayan ünlü çiftimizin sonrasındaki hamleleri de merakla takip edilmişti. Hadise, Sinan Akçıl'ın evinin önüne dev posterini astırmak gibi olay hamlelerde bulunmuştu. Yıllar sonra magazinin tozlu sayfaları yeniden açıldı ve Hadise geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programında içini döktü biliyorsunuz ki... Peki o zamanlar bu ikilinin arasında neler yaşanmıştı? Gelin detaylara birlikte inelim!
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Hadise ve Sinan Akçıl, Türkiye'nin en tanınmış şarkıcılarından ikisi olup, bir dönem romantik bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki, hem medya hem de hayranlar arasında büyük ilgi görmüş, 2009 yılında başlayan bu aşk, uzun süre gündemde kalmış ve zaman zaman ikilinin ilişkileri hakkında çeşitli haberler çıkmıştı.
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İkilinin aşkları öyle büyüktü ki Akçıl'ın ilişki yaşadıkları dönemde Hadise ile tanıştıkları tarihi koluna dövme yaptırması dikkat çekmişti.
Hadise, Akçıl'ın doğum tarihini koluna dövme yaptırırken; Akçıl, Hadise ile tanıştıkları 27 Aralık 2008 tarihini vücuduna kazımıştı. Sinan Akçıl büyük aşkın bitme sebebinin ablası Hülya Açıkgöz'ün ilişkiyi onaylamaması olduğunu iddia etse de döneme aldatma dedikodusu damga vurmuştu.
Ancak 2009 senesinde başlayan aşk 2010 senesinde ayrılıkla sonuçlanmıştı... İlişkinin bitme nedeni ise Akçıl’ın cep telefonundaki görüntüler olarak öne sürülmüştü. Hadise'nin karşısına çıkan videoda Akçıl’ın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendiyle öpüşüp sarılırken çekilen görüntülerinin yer aldığı belirtilmişti. Akçıl ise videodaki genç kızla ilişkisinin daha önce yaşandığını söylemişti.
Gördüklerinin üzerine ayrılık kararını alan ismin Hadise olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından ünlü isim eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın dairesinin tam karşısına büyük bir sürpriz hazırlamıştı.
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Öte yandan iki eski sevgili 2011 yılında aynı anda albüm çıkarmıştı. Ayrılık sonrası Hadise, Sinan Akçıl’a nispet yaparcasına yeni albümünün 30 metrelik dev bir posterini astırmış ve Akçıl'ın her yeni sabaha onun posteriyle başlamasını sağlamıştı.
O dönemler Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz de kısa süre sonra olaylara dahil olmuştu! Akçıl ise bu duruma kızmış, özür beklediğini söylemiş ve beklediği özür gelmezse de Hadise’nin yeni çıkaracağı albümündeki 4 şarkıyı geri çekeceğini duyurmuştu.
Ardından "Benle ya da bensiz mutlu olman için bir tek yol var; o da ablanla iş ve duygusal hayatınla ilgili yollarını ayırman” ifadelerini kullanan Sinan Akçıl gençlere dövme yaptırmamaları konusunda tavsiye vermişti.
Akçıl, geçtiğimiz yıl Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduğunu söylemiş, Dinçerler hakkında, "Çok düzgün bir çocuk" ifadesini kullanan Akçıl'ın o sözleri de yine olay olmuştu.
Mehmet Dinçerler, kapatmış olduğu Instagram hesabını açtıktan sonra Sinan Akçıl'ı takipten çıkartmıştı. Bununla da yetinmeyen Dinçerler, Hadise'nin eski sevgilisi olan Sinan Akçıl'ı engellemişti.
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Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise'nin yıllar önce yaşanan bu ilişkinin neden bittiğine dair yaptığı açıklama gündem oldu biliyorsunuz ki.
Hayatına bambaşka isimler giren hatta başka isimlerle evlenip boşanan ikili yeniden gündeme yerleşti. İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, ayrılığa dair tüm detayları bir bir anlattı.
Tahmin edersiniz ki Sinan Akçıl bu anlatılanlar karşısında sessiz kalmamış ve "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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