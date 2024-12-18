Ticari Zeka Babasından: Marka Üstüne Marka Çıkartan Şeyma Subaşı'na Kızı Melisa Ilıcalı'dan Parlak Fikir!
Ticari Zeka Babasından: Marka Üstüne Marka Çıkartan Şeyma Subaşı'na Kızı Melisa Ilıcalı'dan Parlak Fikir!
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı şu sıralar annesiyle YouTube'da yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda videolardaki sevimli halleriyle sosyal medya kullanıcılarını güldüren Melisa'nın annesiyle diyalogları durmadan gündem oluyor. O videolardan birinde ise Melisa ticari zekasıyla büyüledi. 11 yaşındaki Melisa'nın annesinin çıkardığı markalarla ilgili sunduğu fikre gelin birlikte bakalım!
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Hem Acun Ilıcalı'nın hem Şeyma Subaşı'nın yanında sık sık gördüğümüz Melisa bu sene 11 yaşına girdi! Annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yıllardır büyümesine şahit olduğumuz Melisa kocaman oldu.
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Anne-kız halleriyle dikkat çeken ikili son zamanlarda YouTube'da yayınlanan videolarıyla adlarından bahsettiriyor. İkilinin sevimli diyalogları sürekli gündem oluyor.
Son olarak "Annen güzel yemek yapıyor mu?" sorusuna verdiği "Hayır" cevabıyla görenleri güldüren Melisa bu sefer de annesine verdiği fikirle gündeme düştü!
Melisa bu sefer de ticari zekasını gösterdi! 11 yaşındaki Melisa annesinin çıkarttığı markaları sayarak bakın nasıl bir öneride bulundu! Melisa, annesine You Do You isimli spor kıyafet markası ve kozmetik markası olan Sassy Go ürünlerini bir zamanlar açtığı Healthyish Cafe'de satabileceğini söyledi.
Melisa'nın ticari zekasını kimden aldığı belli! Gelin o anları birlikte izleyelim 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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