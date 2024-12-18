Kıvanç Tatlıtuğ Hayranı Sosyal Medya Kullanıcısının Kocasının Yakışlıklı Oyuncuyla Benzerliğine Yorum Yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ Hayranı Sosyal Medya Kullanıcısının Kocasının Yakışlıklı Oyuncuyla Benzerliğine Yorum Yağdı
Geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım gündeme yerleşti. Kıvanç Tatlıtuğ hayranı olduğunu açıklayan kullanıcı eşiyle yakışıklı ismin benzerliğini paylaştı. Bir zamanlar Aşk-ı Memnu'da Behlül karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un o zamanlardaki haline benzetilen isme yorum yağdı. Tatlıtuğ'a olan benzerliğiyle ayrı, oyuncunun canlandırdığı karakteri hatırlatmasıyla ayrı konuşulan videoya gelen yorumlara gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karizmatik duruşu, yakışıklılığı ve oyunculuk yetenekleriyle günümüze en beğenilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ adından bahsettiremeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında, birlikte rol aldığı oyuncularla olan uyumuyla her seferine alkışlanmayı başaran ismin son zamanlarda adını sık sık manşetlerde duyar olduk.
Yakışıklı oyuncu Londra'da aldığı aşçılık eğitiminin ardından İstanbul'da restoran açacağı haberleriyle goygoycuların diline düşmüştü.
Gündeme yine sosyal medyada paylaşılan bir videoyla düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hayranının eşiyle olan benzerliği dikkat çekti.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatlıtuğ'un özellikle Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Behlül karakterindeki imajına benzetilen isme yorum yağdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın