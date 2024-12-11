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Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddiaları Akıllara Kuzey Tekinoğlu'nu Getirdi

Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddiaları Akıllara Kuzey Tekinoğlu'nu Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2024 - 19:24

Ailesiyle birlikte bir süre önce yurt dışına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un İngiltere'de yaşayacağı söylentileri manşetlere konu olmuştu. Oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için yurt dışını tercih ettikleri söylenen aile bambaşka bir açıklamada bulunmuştu. Başak Dizer, Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için İngiltere'de bulunduğunu açıklamıştı. İngiltere'de aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak İstanbul’da restoran açmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan iddiaların ardından akıllara Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakteri geldi. Yapılan goygoy bitmek bilmedi...

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2022 senesinde kucağına aldığı oğlu Kurt Efe ile kalpleri her seferinde eritmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunun eğitimi için son zamanlarda İngiltere'ye yerleşeceği iddia ediliyordu.

2022 senesinde kucağına aldığı oğlu Kurt Efe ile kalpleri her seferinde eritmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunun eğitimi için son zamanlarda İngiltere'ye yerleşeceği iddia ediliyordu.

Ortaya çıkan haberlerin ardından ise Başak Dizer iddiaları yalanlamış ve Tatlıtuğ'un aşçılığa merak saldığını bu yüzden üç aylığına İngiltere'ye geldiklerini açıklamıştı.

Ortaya çıkan haberlerin ardından ise Başak Dizer iddiaları yalanlamış ve Tatlıtuğ'un aşçılığa merak saldığını bu yüzden üç aylığına İngiltere'ye geldiklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün ise ünlü oyuncunun Londra'da aldığı 3 aylık eğitimin ardından İstanbul'da restoran açacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz gün ise ünlü oyuncunun Londra'da aldığı 3 aylık eğitimin ardından İstanbul'da restoran açacağı iddia edilmişti.

İddiaları duyan X kullanıcılarının aklına ise anında oyuncunun efsane rollerinden biri olan Kuzey Tekinoğlu geldi! Yapılan goygoy bir türlü son bulmadı.

İddiaları duyan X kullanıcılarının aklına ise anında oyuncunun efsane rollerinden biri olan Kuzey Tekinoğlu geldi! Yapılan goygoy bir türlü son bulmadı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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