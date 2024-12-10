Sabancı Ailesinin Incığını Cıncığını Soran Muhabire Sinirlenen Arzu Sabancı'nın Gerginliği Kameralara Yansıdı
Sabancı Ailesinin Incığını Cıncığını Soran Muhabire Sinirlenen Arzu Sabancı'nın Gerginliği Kameralara Yansıdı
Aileleriyle bir hayli göz önünde olan Sabancılar magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden bildiğiniz gibi. Arzu Sabacı da hem ailesine olan düşkünlüğü hem oğullarına olan sevgilisiyle adından bahsettiren aile bireylerinden biri. Şimdilerde daha çok oğulları ve onların aşk hayatlarıyla gündemde görüyoruz kendisini. Sık sık seyahata çıkan, gezip tozan Sabancı havaalanı dönüşü muhabirelere yakalandı. Sorulan sorular karşısında burnundan soluyan Arzu Sabancı'nın gerginliği sosyal medya kullanıcılarının ağına düştü.
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Sosyetenin en gözde ve en çok konuşulan ailesi olan Sabancılar gün geçmiyor ki gündeme gelmesin... Ailenin sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerinden biri olan Arzu Sabancı da her seferinde adından bahsettirmeyi başarıyor.
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Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman da tarzıyla ama en çok oğullarına olan düşkünlüğü ve gelini Nazlı Sabancı'yla ilişkisiyle gündemde görüyoruz kendisini.
Biricik oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisi var ki bahsetmeden geçemeyiz... Arzu Sabancı, sık sık Hakan Sabancı ile bir süredir ilişkisini devam ettiren Hande Erçel'e olan yaklaşımıyla da manşetlerde kendine yer ediniyor.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla yurt dışı seyahatine çıkan Arzu Sabancı havaalanında muhabirlere yakalandı. Muhabirler ise Sabancı ailesinin karıştığı magazin olaylarıyla ilgili ıncık cıncık her soruyu Sabancı'ya yöneltti.
Gergin tavırları göze batan Arzu Sabancı'nın o anlarını kameralara işte böyle yansıdı👇
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O anların üzerine sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ne olmuş ona da birlikte bakalım!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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