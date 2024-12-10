Sabancı Ailesinin Incığını Cıncığını Soran Muhabire Sinirlenen Arzu Sabancı'nın Gerginliği Kameralara Yansıdı

Aileleriyle bir hayli göz önünde olan Sabancılar magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden bildiğiniz gibi. Arzu Sabacı da hem ailesine olan düşkünlüğü hem oğullarına olan sevgilisiyle adından bahsettiren aile bireylerinden biri. Şimdilerde daha çok oğulları ve onların aşk hayatlarıyla gündemde görüyoruz kendisini. Sık sık seyahata çıkan, gezip tozan Sabancı havaalanı dönüşü muhabirelere yakalandı. Sorulan sorular karşısında burnundan soluyan Arzu Sabancı'nın gerginliği sosyal medya kullanıcılarının ağına düştü.