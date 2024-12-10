OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'ı Programda Ağırlayan Hülya Avşar'ı 'Özendirici' Bulan Aydilge'ye Cevap Geldi!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'ı Programda Ağırlayan Hülya Avşar'ı 'Özendirici' Bulan Aydilge'ye Cevap Geldi!
Eylül ayında Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'ın açıklamaları o dönem gündeme damgasını vurmuştu. Toplumsal olaylara ve gündemde yaşananlara gösterdiği tepkilerle de adından bahsettiren Aydilge ise bu programda Avşar'ın sözlerini son derece 'özendirici' bulmuş ve bu sektörün mağdurlarına da söz hakkı verilmesi gerektiğini söylemişti. Merve Taşkın'dan Aydilge'ye birkaç ay gecikmeli de olsa cevap geldi. Avşar'ı savunan Taşkın'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede dikkate çekti. Gelin neler yaşanmış, Taşkın'ın Aydilge'ye cevabı ne olmuş birlikte bakalım👇
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı seçilen 'Cıstak' parçasının sözlerini ağır bir şekilde eleştiren Aydilge'nin şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver'le yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Aydilge bu sefer de aylar önce YouTube'da yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Merve Taşkın'a ve Hülya Avşar'a gösterdiği tepkiyle gündeme geldi.
Gelin önce Aydilge'nin tepkisini birlikte izleyelim👇
Paylaştığı videonun altına "Sevgili, güzel insanlar, Yorum yaparken hiç kimseyi, ''ahlaksız'' ya da benzeri aşağılayıcı sıfatlarla yargılama kolaycılığına kaçmayacağınızı umuyorum. Amacım kimsenin linçlenmesi, ya da küçük düşürülmesi değildir. Bireylerin seçimlerine ve kendi bedenleriyle ne yapacaklarına karışamayız. Ama bireylerin bu (gönüllü ya da mecburi) seçimleri, diğer genç kadınlara ''kolay yoldan para kazanmak'', kötü yaşam şartlarından ve baskılardan ''özgürleşmek'' şeklinde aktarılacaksa, o zaman aynı seçimlerin tutsak eden, hasta eden, istismar eden, tehlikeler içeren yanlarının da aynı anda aktarılması gerekir. Ancak o zaman özendirici değiliz denilebilir." şeklinde bir not düşen Aydilge'ye cevap ise Merve Taşkın'dan geldi.
OnlyFans fenomeni olarak tanınan Merve Taşkın, Hülya Avşar ve kendisi adına yapılan eleştiriye aylar sonra attığı bir tweetle cevap verdi!
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"Her mesleğin bir mağduru yok mu? Sen sanatçı, ünlü olarak ya genç çocukları bu mesleğe özendiriyorsan? Senin gibi ünlü olmak isterlerse ve olamazlarsa? Ve senin gibi sanatçı olmak için hayatlarında birçok şeyden vazgeçmişlerse ve sonuç elde var sıfırsa o zaman ne oluyor? O kişilere sen kalkıp bakmadığın sürece bu konu hakkında konuşabilecek kimliğe sahip değilsin bence." şeklinde konuşan Taşkın gözlerin yeniden Aydilge'ye dönmesine neden oldu.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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