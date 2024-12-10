Mela Bedel, Ateşe Düştüm’le Aldığı Altın Kelebek Ödülünü İthaf Ettiği Cem Yılmaz’ın Evinden Paylaşım Yaptı
Mela Bedel, Ateşe Düştüm’le Aldığı Altın Kelebek Ödülünü İthaf Ettiği Cem Yılmaz’ın Evinden Paylaşım Yaptı
Olaylı Altın Kelebek ödül törenine damga vuran detaylardan birisi de Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarına karışmasının ardından geceye katılmayan Mert Demir olmuştu. Sene boyunca yürek dağlayan parçalarla listelerden düşmemiş isim 'En İyi Şarkı' ödülüne layık görüldü. Fakat törene katılmayan Mert Demir yerine ödülü şarkının söz yazarı Mela Bedel aldı. Ödülü Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a adayan söz yazarı Mela Bedel'in paylaşımı geceye damga vurmuştu. Bedel'den şimdi de ünlü komedyenin evinden paylaşım geldi! Aşk dedikoduları da gittikçe harlandı... Gelin o paylaşıma birlikte bakalım!
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın 'En İyi Şarkı' ödülüne Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı layık görülmüş fakat ödülü alan kişi şarkının söz yazarı Mela Bedel olmuştu.
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Altın Kelebek gecesinden hemen önce Serenay Sarıkaya'yla yıla damga vuran ilişkilerinin bittiği iddia edilen Mert Demir'in geceye katılmama nedeni büyük merak konusu olmuştu.
Mela Bedel "En İyi Şarkı" ödülünü Mert Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ithaf edince olanlar olmuş, aşk iddiaları ünlü komedyenin cevabından sonra hızla büyümüştü.
Cevabını sosyal medya paylaşımıyla yapan Cem Yılmaz aşk iddialarını alevlendirirken Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinden yaptığı paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi...
Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu iddiaların ardından paylaşması "Aşk mı yaşıyorlar?" dedirtti.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Reis Defne Samyeli ile peak yaptı o noktadan sonrası düşüş olacak tabii.