onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mela Bedel, Ateşe Düştüm’le Aldığı Altın Kelebek Ödülünü İthaf Ettiği Cem Yılmaz’ın Evinden Paylaşım Yaptı

Mela Bedel, Ateşe Düştüm’le Aldığı Altın Kelebek Ödülünü İthaf Ettiği Cem Yılmaz’ın Evinden Paylaşım Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2024 - 19:04

Olaylı Altın Kelebek ödül törenine damga vuran detaylardan birisi de Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarına karışmasının ardından geceye katılmayan Mert Demir olmuştu. Sene boyunca yürek dağlayan parçalarla listelerden düşmemiş isim 'En İyi Şarkı' ödülüne layık görüldü. Fakat törene katılmayan Mert Demir yerine ödülü şarkının söz yazarı Mela Bedel aldı. Ödülü Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a adayan söz yazarı Mela Bedel'in paylaşımı geceye damga vurmuştu. Bedel'den şimdi de ünlü komedyenin evinden paylaşım geldi! Aşk dedikoduları da gittikçe harlandı... Gelin o paylaşıma birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın 'En İyi Şarkı' ödülüne Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı layık görülmüş fakat ödülü alan kişi şarkının söz yazarı Mela Bedel olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın 'En İyi Şarkı' ödülüne Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı layık görülmüş fakat ödülü alan kişi şarkının söz yazarı Mela Bedel olmuştu.

Altın Kelebek gecesinden hemen önce Serenay Sarıkaya'yla yıla damga vuran ilişkilerinin bittiği iddia edilen Mert Demir'in geceye katılmama nedeni büyük merak konusu olmuştu.

Altın Kelebek gecesinden hemen önce Serenay Sarıkaya'yla yıla damga vuran ilişkilerinin bittiği iddia edilen Mert Demir'in geceye katılmama nedeni büyük merak konusu olmuştu.

Mela Bedel "En İyi Şarkı" ödülünü Mert Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ithaf edince olanlar olmuş, aşk iddiaları ünlü komedyenin cevabından sonra hızla büyümüştü.

Mela Bedel "En İyi Şarkı" ödülünü Mert Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ithaf edince olanlar olmuş, aşk iddiaları ünlü komedyenin cevabından sonra hızla büyümüştü.

Cevabını sosyal medya paylaşımıyla yapan Cem Yılmaz aşk iddialarını alevlendirirken Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinden yaptığı paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi...

Cevabını sosyal medya paylaşımıyla yapan Cem Yılmaz aşk iddialarını alevlendirirken Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinden yaptığı paylaşım iddiaları kuvvetlendirdi...

Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu iddiaların ardından paylaşması "Aşk mı yaşıyorlar?" dedirtti.

Mela Bedel'in Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu iddiaların ardından paylaşması "Aşk mı yaşıyorlar?" dedirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

yoruma gelen

Reis Defne Samyeli ile peak yaptı o noktadan sonrası düşüş olacak tabii.