onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Altın Kelebek Kırmızı Halısında Hayranıyla Çarpışan Mert Yazıcıoğlu'nun O Anları Dizi Senaryolarını Aratmadı

Altın Kelebek Kırmızı Halısında Hayranıyla Çarpışan Mert Yazıcıoğlu'nun O Anları Dizi Senaryolarını Aratmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2024 - 17:59

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Birçok ünlünün katıldığı ve şıklık geçidine dönüşen gecenin yıldızlarından birisi ise şüphesiz Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Yazıcıoğlu gecede Kızıl Goncalar'da canlandırdığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken kırmızı halıda yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine düştü. Bir hayranıyla çarpışan yakışıklı oyuncunun o halleri dizi senaryolarını aratmadı. Gelin neler yaşanmış, kim ne demiş birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu sene geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Kızıl Goncalar dizisi ile adından bahsettirmeye devam eden Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bu sene geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Kızıl Goncalar dizisi ile adından bahsettirmeye devam eden Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bu sezon da karizmasıyla sık sık magazin manşetlerine yerleşen, yakışıklılığıyla beğeni toplayan Yazcıoğlu'nun kırmızı halıya koşar adım ilerlerkenki anlarda yaşananlar ise sosyal medya gündemine oturdu.

Bu sezon da karizmasıyla sık sık magazin manşetlerine yerleşen, yakışıklılığıyla beğeni toplayan Yazcıoğlu'nun kırmızı halıya koşar adım ilerlerkenki anlarda yaşananlar ise sosyal medya gündemine oturdu.

Hayranıyla çarpışmasının ardından romantik komedi dizilerinden farksız anlar yaşayan Yazıcıoğlunun o halleri kameralara böyle yansıdı!

Telefonuyla video çeken Yazıcıoğlu'nun hayranının kamerası ise o anları böyle kaydetti.

Videoya X kullanıcılarından gelen tepkiler ise bitmek bilmedi...

Videoya X kullanıcılarından gelen tepkiler ise bitmek bilmedi...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın