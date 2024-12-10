Altın Kelebek Kırmızı Halısında Hayranıyla Çarpışan Mert Yazıcıoğlu'nun O Anları Dizi Senaryolarını Aratmadı
Altın Kelebek Kırmızı Halısında Hayranıyla Çarpışan Mert Yazıcıoğlu'nun O Anları Dizi Senaryolarını Aratmadı
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Birçok ünlünün katıldığı ve şıklık geçidine dönüşen gecenin yıldızlarından birisi ise şüphesiz Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Yazıcıoğlu gecede Kızıl Goncalar'da canlandırdığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken kırmızı halıda yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine düştü. Bir hayranıyla çarpışan yakışıklı oyuncunun o halleri dizi senaryolarını aratmadı. Gelin neler yaşanmış, kim ne demiş birlikte bakalım 👇
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Bu sene geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Kızıl Goncalar dizisi ile adından bahsettirmeye devam eden Mert Yazıcıoğlu, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
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Bu sezon da karizmasıyla sık sık magazin manşetlerine yerleşen, yakışıklılığıyla beğeni toplayan Yazcıoğlu'nun kırmızı halıya koşar adım ilerlerkenki anlarda yaşananlar ise sosyal medya gündemine oturdu.
Hayranıyla çarpışmasının ardından romantik komedi dizilerinden farksız anlar yaşayan Yazıcıoğlunun o halleri kameralara böyle yansıdı!
Telefonuyla video çeken Yazıcıoğlu'nun hayranının kamerası ise o anları böyle kaydetti.
Videoya X kullanıcılarından gelen tepkiler ise bitmek bilmedi...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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