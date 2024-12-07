Şarkısı 'Cıstak'a Tepki Gösteren Aydilge'ye Sataşan İbrahim Tilaver Olaylar Üzerine Söz Verip Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde her sene olduğu gibi Spotify'ın oluşturduğu yıllık müzik karneleri ortaya çıkmış, Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı ise kısa sürede tartışma konusu yaratmıştı. Türkiye'de en çok dinlenen parça Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Bunun üzerine şarkının zirveye yerleşmesine sosyal medyadan tepkiler yağmaya başlamıştı. Şarkıcı Aydilge de bu konuda sessizliğini bozmuş ve şarkının sözlerini yerden yere vurmuştu. Geçtiğimiz gün ise şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver ve Aydilge arasındaki tartışma alevlendi. Ebo lakaplı İbrahim Tilaver'den özür gecikmedi...