Şarkısı 'Cıstak'a Tepki Gösteren Aydilge'ye Sataşan İbrahim Tilaver Olaylar Üzerine Söz Verip Özür Diledi
Şarkısı 'Cıstak'a Tepki Gösteren Aydilge'ye Sataşan İbrahim Tilaver Olaylar Üzerine Söz Verip Özür Diledi
Geçtiğimiz günlerde her sene olduğu gibi Spotify'ın oluşturduğu yıllık müzik karneleri ortaya çıkmış, Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı ise kısa sürede tartışma konusu yaratmıştı. Türkiye'de en çok dinlenen parça Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Bunun üzerine şarkının zirveye yerleşmesine sosyal medyadan tepkiler yağmaya başlamıştı. Şarkıcı Aydilge de bu konuda sessizliğini bozmuş ve şarkının sözlerini yerden yere vurmuştu. Geçtiğimiz gün ise şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver ve Aydilge arasındaki tartışma alevlendi. Ebo lakaplı İbrahim Tilaver'den özür gecikmedi...
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Herkes son günlerde yıl boyunca beklediği Spotify karnesine kavuşmanın sevincini yaşarken, Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı olan 'Cıstak' tartışma konusu olmuştu.
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Aydilge ise durum karşısında ses çıkartan tek sanatçı olmuş, "gıda zehirlenmesi" olarak adlandırdığı şarkının sözlerini yerden yere vurarak şarkıda kadın bedeninin aşağılandığını dile getirmişti.
Bunun üzerine geçtiğimiz gün 'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'den Aydilge'ye bir taş gelmiş, kendisi şarkıcıyı 'Kiralık Aşk' dizisinin jenerik müziğiyle vurmaya çalışmıştı.
Kiralık Aşk dizisine yaptığı şarkıyı öne sürmenin "acıklı bir durum" olduğunu söyleyen Aydilge ise yaptığı müziği "genel olarak kadınların şiddet gördüğü, mafyanın yüceltildiği, para sahibi olmanın karakter sahibi olmaktan daha önemli gösterildiği şarkı ve dizlere göre çok daha masumdur." şeklinde savunmuştu.
Aydilge'nin bu çıkışının ardından müzik yapımcısı İbrahim Tilaver'den geçtiğimiz gece başka bir paylaşım geldi. Ocak ayından itibaren müzik şirketinden kadın bedeninin objeleştirildiği herhangi bir şarkının çıkmayacağını söyleyen isim geçmişte yayımlanan şarkılar için de kadınlardan özür diledi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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