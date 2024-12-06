Berfu Yenenler'in Programına Katılan Pelin Akil'in Hamilelikte Aşerdiği Şey Akıl Tutulması Yaşattı!
Berfu Yenenler'in Programına Katılan Pelin Akil'in Hamilelikte Aşerdiği Şey Akıl Tutulması Yaşattı!
Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle kısa süreliğine de olsa ekranlara geri dönen Pelin Akil geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Bir süredi Anıl Altan'la boşanma iddialarıyla adından bahsettiren çiftimizden geçtiğimiz günlerde o haberleri yalanlamıştı. Sık sık yaptığı açıklamalarla dillere düşen Akil yine akıl tutulması yaşatan itiraflarda bulundu. Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk olan Pelin Akil'in hamilelikte neye aşerdiğini duyunca ufak çaplı bir şok yaşayacaksınız. İşte detaylar...
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Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda Ferit'in partneri Diyar olarak kadroya katılan Pelin Akil, dizinin başrolleri olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayranlarından aldığı tepkiler sonucu diziden ayrılmıştı.
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2016 senesinde dünyaevine girdiği Anıl Altan'la üç senenin ardından ikiz kızlarına kavuşan çiftin boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Çift haklarında çıkan iddialarla ilgili “Üç senedir bizi boşuyorlar… Bu haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin” ifadelerini kullanarak haberlerini yalanlamıştı.
Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programına konuk olan Pelin Akil 2019 senesinde ikizlere hamile kaldığı sırada neye aşerdiğini açıkladı.
Akil programda hamileliği sırasında sabun yediğini "Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu. Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" şeklinde itiraf etti.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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