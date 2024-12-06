Sabancılarda Romantiklik Genetik: Melisa Sabancı Biricik Aşkı Kerem Bürsin'i Annesiyle Tanıştırmış Bile!
Sabancılarda Romantiklik Genetik: Melisa Sabancı Biricik Aşkı Kerem Bürsin'i Annesiyle Tanıştırmış Bile!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in aşkından sonra Kerem Bürsin'in aileye girmesi gündeme damgasını vuran olaylardan biri olmuştu hatırlarsanız. Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisi beğeni toplamaya devam ederken Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın aşkı da dolu dizgin devam ediyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sabancı'nın Bürsin'i her hafta Çeşme'deki dizi çekimlerinde ziyaret ettiği öğrenildi. Hatırlarsanız Hakan Sabancı da Hande Erçel'i geçtiğimiz yaz film çekimlerinde bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Gelin detaylara bakalım...
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Magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Hakan ve Hande Erçel çiftinin ardından Kerem Bürsin de Sabancı ailesine girmeye aday olduğunu aşk haberleriyle göstermişti.
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Melisa Sabancı Tapan'la bir süredir aşk yaşadığı haberlerini yeni filminin vizyona girmesiyle birlikte duyuran Kerem Bürsin gündeme damga vurmuştu.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ilişkisi dolu dizgin devam eden Kerem Bürsin'in müstakbel kaynanası Sevil Sabancı ile tanışmış.
Hatta Hakan Sabancı'dan romantiklik dersi alan Melisa Sabancı, biricik aşkını Çeşme'deki dizi çekimlerinde her hafta ziyaret ediyormuş.
Hatırlarsanız Hakan Sabancı da sevgilisi Hande Erçel'i geçtiğimiz yaz gerçekleşen film çekimlerinde bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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