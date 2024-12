Sabancılarda Romantiklik Genetik: Melisa Sabancı Biricik Aşkı Kerem Bürsin'i Annesiyle Tanıştırmış Bile!

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in aşkından sonra Kerem Bürsin'in aileye girmesi gündeme damgasını vuran olaylardan biri olmuştu hatırlarsanız. Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisi beğeni toplamaya devam ederken Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın aşkı da dolu dizgin devam ediyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sabancı'nın Bürsin'i her hafta Çeşme'deki dizi çekimlerinde ziyaret ettiği öğrenildi. Hatırlarsanız Hakan Sabancı da Hande Erçel'i geçtiğimiz yaz film çekimlerinde bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Gelin detaylara bakalım...