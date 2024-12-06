Adnan Aksoy, Adı Okan Buruk'la Aşk İddialarına Karışan Eşi Güzide Duran'dan 2 TL'lik Tazminat Talep Etti
Adnan Aksoy, Adı Okan Buruk'la Aşk İddialarına Karışan Eşi Güzide Duran'dan 2 TL'lik Tazminat Talep Etti
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mimar Adnan Aksoy, Güzide Duran'dan boşanma kararı almıştı. Aksoy, dilekçesinde, son yıllarda eşinin gösterdiği gizemli davranışların ilişkilerinde güven sorunlarına yol açtığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'la arasında aşk iddiaları çıkan Güzide Duran gündeme düşmüştü. Aksoy, 15 yaşındaki kızlarının velayetini talep ederken, Duran’dan sadece 2 TL’lik sembolik bir tazminat tutarı talep etmesi dikkat çekti. Gelin, detaylara bakalım...
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Bir dönemin Best Model of Turkey'i seçilen Güzide Duran şu sıralar hakkında çıkan boşanma davası haberleriyle gündeme geliyor.
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Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliklerinin biteceği öğrenilen Duran'ın adı kısa bir süre sonra Okan Buruk ile anılmaya başlanmıştı.
Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Güzide Duran, bu iddiaları eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini söylemişti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Adnan Aksoy, boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Aksoy, Duran'ın son yıllarda gizemli davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.
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15 yaşındaki kızının velayetini talep eden Adnan Aksoy aynı zamanda Güzide Duran'dan 2 liralık tazminat talep etti.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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