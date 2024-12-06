"Çok Zevksiz, Çok Banal" Objektif Karşısına Geçen Serenay Sarıkaya'nın Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Bu sene de hem ekranlarda hem de manşetlerde adını sıkça duyduğumuz Serenay Sarıkaya yine gündeme tarzıyla geldi. Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren güzel oyuncumuz objektif karşısına geçti. Ünlü bir derginin 300. sayısına özel poz veren Sarıkaya o karelerle sosyal medyaya damgasını vurdu. Elinde çayı ve ilginç tarzıyla görmeye pek de alışık olmadığımız karelere imza atan Serenay Sarıkaya'nın bu pozları dillere düştü. Gelin önce o pozlara ardından da yapılan yorumlara birlikte bakalım!