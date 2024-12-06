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"Çok Zevksiz, Çok Banal" Objektif Karşısına Geçen Serenay Sarıkaya'nın Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

"Çok Zevksiz, Çok Banal" Objektif Karşısına Geçen Serenay Sarıkaya'nın Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2024 - 11:01

Bu sene de hem ekranlarda hem de manşetlerde adını sıkça duyduğumuz Serenay Sarıkaya yine gündeme tarzıyla geldi. Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren güzel oyuncumuz objektif karşısına geçti. Ünlü bir derginin 300. sayısına özel poz veren Sarıkaya o karelerle sosyal medyaya damgasını vurdu. Elinde çayı ve ilginç tarzıyla görmeye pek de alışık olmadığımız karelere imza atan Serenay Sarıkaya'nın bu pozları dillere düştü. Gelin önce o pozlara ardından da yapılan yorumlara birlikte bakalım!

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Samimi tavırları, güzelliği, oyunculuk yetenekleri ve aldığı ödüller derken 2024 senesinin en gözde isimlerinden birisi Serenay Sarıkaya oldu.

Samimi tavırları, güzelliği, oyunculuk yetenekleri ve aldığı ödüller derken 2024 senesinin en gözde isimlerinden birisi Serenay Sarıkaya oldu.

Birçok farklı yapımda boy gösteren, tarzıyla hiç denenmemiş şeyleri bile kendine yakıştırmayı başaran isim özel hayatıyla da bir hayli gündemdeydi. Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle manşetlerden bir an olsun düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı sık sık aşk hayatıyla da konuşmuştuk.

Birçok farklı yapımda boy gösteren, tarzıyla hiç denenmemiş şeyleri bile kendine yakıştırmayı başaran isim özel hayatıyla da bir hayli gündemdeydi. Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle manşetlerden bir an olsun düşmeyen Serenay Sarıkaya'yı sık sık aşk hayatıyla da konuşmuştuk.

Konu moda ve tarz olunca kendisine keskin sınırlar çizmeyen, giydiğini kendisine her türlü yakıştırmayı bilen Serenay Sarıkaya ünlü bir derginin 300. sayısına konuk oldu.

Konu moda ve tarz olunca kendisine keskin sınırlar çizmeyen, giydiğini kendisine her türlü yakıştırmayı bilen Serenay Sarıkaya ünlü bir derginin 300. sayısına konuk oldu.

Oldukça ilginç bir konsept seçilen derginin yeni sayısında, konuk baş editör olan Sarıkaya, elinde çayıyla simitçinin önünde verdiği bu pozlarla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Oldukça ilginç bir konsept seçilen derginin yeni sayısında, konuk baş editör olan Sarıkaya, elinde çayıyla simitçinin önünde verdiği bu pozlarla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Bu kareler katıldığı bir programda çocukluk hayalindeki mesleğin simitçilik yapmak olduğunu hatırlatırken sosyal medya kullanıcıları güzel ismin giydiği kıyafeti ve konsepti eleştirmeden edemedi.

Bu kareler katıldığı bir programda çocukluk hayalindeki mesleğin simitçilik yapmak olduğunu hatırlatırken sosyal medya kullanıcıları güzel ismin giydiği kıyafeti ve konsepti eleştirmeden edemedi.
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Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım...

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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