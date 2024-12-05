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GQ Gecesinde Şeyma Subaşı'yla Yan Yana Poz Veren Yasemin Kay Allen'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu!

GQ Gecesinde Şeyma Subaşı'yla Yan Yana Poz Veren Yasemin Kay Allen'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2024 - 11:25

2 Aralık gecesi gerçekleşen GQ Men Of The Year gecesinin etkileri sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Gecenin parlayan isimlerinden olan kadın ünlülerimiz hem iddialı kıyafet seçimleri hem de kırmızı halı anlarıyla epey bir dikkat çekmişti. O isimlerden birisi de cesur kıyafet tercihleriyle Yasemin Kay Allen ve Şeyma Subaşı olmuştu. Subaşı karın kaslarıyla ve ilginç kombiniyle dillere düşerken Allen da transparan elbisesiyle kullanıcılardan nasibini almıştı. İkinin yan yana verdikleri pozu gören X kullanıcıları ise Yasemin Kay Allen'ı övgü yağmuruna tuttu!

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Birbirinden ünlü isimlerin şıklık geçidine dönüştürdüğü, kombinlerden tutun da ödüllere kadar birçok detayın gündeme bomba gibi düştüğü GQ Men Of The Year gecesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Birbirinden ünlü isimlerin şıklık geçidine dönüştürdüğü, kombinlerden tutun da ödüllere kadar birçok detayın gündeme bomba gibi düştüğü GQ Men Of The Year gecesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Davette boy gösteren isimlerden birisi de şimdilerde yeni bir markayla sektöre geri dönen Şeyma Subaşı oldu! Subaşı'nın bir hayli ilginç tasarıma sahip kıyafeti ayrı, kombini arşa çıkartan karın kasları ayrı olay olmuştu.

Davette boy gösteren isimlerden birisi de şimdilerde yeni bir markayla sektöre geri dönen Şeyma Subaşı oldu! Subaşı'nın bir hayli ilginç tasarıma sahip kıyafeti ayrı, kombini arşa çıkartan karın kasları ayrı olay olmuştu.

Subaşı'nın dillere düşen kombinine gelen yorumlardan burada bahsetmiştik:

Gecenin bir diğer gözde ismi ise sene boyunca Amerikalı Aynasız'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yasemin Kay Allen oldu. Gecede iddialı, siyah pullarla bezeli transparan bir elbise tercih eden isim kimileri tarafından beğenilirken bazı kullanıcıların da eleştirilerinden kaçamamıştı.

Gecenin bir diğer gözde ismi ise sene boyunca Amerikalı Aynasız'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yasemin Kay Allen oldu. Gecede iddialı, siyah pullarla bezeli transparan bir elbise tercih eden isim kimileri tarafından beğenilirken bazı kullanıcıların da eleştirilerinden kaçamamıştı.

Detaylar:

Ödül töreninin ilgi odağı olan iki güzel ismin yan yana verdiği bu poz ise sosyal medyaya damgasını vurdu! Tarzlarıyla fazlaca eleştirilen Şeyma Subaşı ve Yasemin Allen'ın bu karesini görenler güzel oyuncuyu övgü yağmuruna tutmadan edemedi...

Ödül töreninin ilgi odağı olan iki güzel ismin yan yana verdiği bu poz ise sosyal medyaya damgasını vurdu! Tarzlarıyla fazlaca eleştirilen Şeyma Subaşı ve Yasemin Allen'ın bu karesini görenler güzel oyuncuyu övgü yağmuruna tutmadan edemedi...

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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