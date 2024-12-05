GQ Gecesinde Şeyma Subaşı'yla Yan Yana Poz Veren Yasemin Kay Allen'in Güzelliği Övgü Yağmuruna Tutuldu!

2 Aralık gecesi gerçekleşen GQ Men Of The Year gecesinin etkileri sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Gecenin parlayan isimlerinden olan kadın ünlülerimiz hem iddialı kıyafet seçimleri hem de kırmızı halı anlarıyla epey bir dikkat çekmişti. O isimlerden birisi de cesur kıyafet tercihleriyle Yasemin Kay Allen ve Şeyma Subaşı olmuştu. Subaşı karın kaslarıyla ve ilginç kombiniyle dillere düşerken Allen da transparan elbisesiyle kullanıcılardan nasibini almıştı. İkinin yan yana verdikleri pozu gören X kullanıcıları ise Yasemin Kay Allen'ı övgü yağmuruna tuttu!