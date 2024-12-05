Bakın Ünlüler Ne Dinliyormuş: Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye Spotify 2024 Wrapped Sonuçları
Bakın Ünlüler Ne Dinliyormuş: Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye Spotify 2024 Wrapped Sonuçları
Spotify uygulaması her yıl sonunda kullanıcılarına, o yıl en çok dinledikleri müzik türlerini, en sevdiği sanatçıları ve parçaları içeren bir 'karne' sunuyor. Sosyal medyada da gelenek haline gelen bu olay, sene sonunda heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Spotify Wrapped sonuçları, geleneği bozmayarak kimilerini sevindirirken kimilerini de şaşırtmaya devam etti. Birbirinden ünlü isimler de Spotify karnelerini paylaşanlar arasında yer aldı! Gelin, ünlü isimlerimizin yıl boyunca ne dinlemiş, hangi, sanatçıları en çok dinlemiş birlikte öğrenelim!
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Cem Yılmaz
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Tuğba Ekinci
Itır Esen
Aslıhan Gürbüz
Seren Yereli
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Yasmin Erbil
İlayda Akdoğan
Müjde Uzman
İpek Yazıcı
Aslı Kızmaz
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Berfu Yenenler
Aleyna Tilki
Derya Uluğ
İlayda Alişan
İrem Derici
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Zeynep Bastık
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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