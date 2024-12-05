onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bakın Ünlüler Ne Dinliyormuş: Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye Spotify 2024 Wrapped Sonuçları

Bakın Ünlüler Ne Dinliyormuş: Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye Spotify 2024 Wrapped Sonuçları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2024 - 08:41

Spotify uygulaması her yıl sonunda kullanıcılarına, o yıl en çok dinledikleri müzik türlerini, en sevdiği sanatçıları ve parçaları içeren bir 'karne' sunuyor. Sosyal medyada da gelenek haline gelen bu olay, sene sonunda heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Spotify Wrapped sonuçları, geleneği bozmayarak kimilerini sevindirirken kimilerini de şaşırtmaya devam etti. Birbirinden ünlü isimler de Spotify karnelerini paylaşanlar arasında yer aldı! Gelin, ünlü isimlerimizin yıl boyunca ne dinlemiş, hangi, sanatçıları en çok dinlemiş birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Tuğba Ekinci

Tuğba Ekinci

Itır Esen

Itır Esen

Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Seren Yereli

Seren Yereli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yasmin Erbil

Yasmin Erbil

İlayda Akdoğan

İlayda Akdoğan

Müjde Uzman

Müjde Uzman

İpek Yazıcı

İpek Yazıcı

Aslı Kızmaz

Aslı Kızmaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Derya Uluğ

Derya Uluğ

İlayda Alişan

İlayda Alişan

İrem Derici

İrem Derici
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın