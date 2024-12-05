Bakın Ünlüler Ne Dinliyormuş: Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'ye Spotify 2024 Wrapped Sonuçları

Spotify uygulaması her yıl sonunda kullanıcılarına, o yıl en çok dinledikleri müzik türlerini, en sevdiği sanatçıları ve parçaları içeren bir 'karne' sunuyor. Sosyal medyada da gelenek haline gelen bu olay, sene sonunda heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Spotify Wrapped sonuçları, geleneği bozmayarak kimilerini sevindirirken kimilerini de şaşırtmaya devam etti. Birbirinden ünlü isimler de Spotify karnelerini paylaşanlar arasında yer aldı! Gelin, ünlü isimlerimizin yıl boyunca ne dinlemiş, hangi, sanatçıları en çok dinlemiş birlikte öğrenelim!