Kurtarır mı? Pınar Altuğ'un Bakışları Zafer Algöz'e Değil Gergin Tavırlarıyla Göze Batan Yağmur Atacan'aymış!
Kurtarır mı? Pınar Altuğ'un Bakışları Zafer Algöz'e Değil Gergin Tavırlarıyla Göze Batan Yağmur Atacan'aymış!
Sene sonunun yaklaşmasıyla artan davetlerin yeni modası kameraların önüne geçmeye çalışan ya da birbirlerinin ardından yaptıkları mimiklerle sosyal medya düşen ünlü isimler... Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Men Of the Year Ödüllerinde yaşananlar konuşulmaya devam ederken yine ünlü isimler adlarından türlü türlü olaylarla bahsettirmişti. O isimlerden birisi de Pınar Altuğ ve davete el ele katıldığı eşi Yağmur Atacan olmuştu. Kırmızı halıdaki gerginlikleriyle göze batan gözde çiftimiz geçtiğimiz saatlerde yine gündeme düşmüştü. Pınar Altuğ'un Zafer Algöz'ün fotoğraf verdiği anlardaki mimikleri dikkat çekmişti. Altuğ'dan olaya ilişkin ilk açıklama geldi!
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Geçtiğimiz gün düzenlenen GQ Men Of The Year Ödül Töreni yine birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapmış, dağıtılan ödüllerin kategorilerinden tutun da ünlü isimlerin tarzlarına ve ödül konuşamlarına kadar pek çok detay gündeme damgasını vurmuştu.
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Geceye katılan çiftlerimizden birisi de yıllardır devam ettirdikleri mutlu evlilikle gıptayla takip edilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dı... İkilinin tarzlarından tutun da kırmızı halıdaki poz verme telaşlarına kadar pek çok detay olay olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Pınar Altuğ'un başka bir açıdan çekilmiş anları ortaya çıkmış, Zafer Algöz'ün kameralara poz verdiği sırada yaptığı mimikler sosyal medya gündemine oturmuştu.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım:
Görüntülerde Zafer Algöz'e saygısızlık yaptığı düşünülen ve büyük tepkilerle karşı karşıya kalan Altuğ'dan açıklama gecikmedi.
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Pınar Altuğ o bakışların Zafer Algöz'e değil de fotoğraf çekimi sırasında kendisini yalnız bırakan Yağmur Atacan'a olduğunu söyledi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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