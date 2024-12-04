Değişimiyle Göze Çarpan Donatella Versace'nin Evrimi Estetik Operasyonların Değil Fotoşopun Marifetiymiş!
Değişimiyle Göze Çarpan Donatella Versace'nin Evrimi Estetik Operasyonların Değil Fotoşopun Marifetiymiş!
Moda dünyasının en tanınmış ve ikonik isimlerinden biri olan Donatella Versace, yıllar içinde geçirdiği görsel değişimle sürekli gündemde. Yaptığı dramatik makyajlarla ve tarzıyla adından bahsettiren Versace geçtiğimiz gün bambaşka bir yüzle karşımıza çıkmıştı. Kısa sürede neredeyse 20 yıl atlamış gibi gözüken moda duayeninin o görüntüsü de sosyal medyaya damga vurmuştu. Fakat gerçek pek de öyle değilmiş... Pek şaşırmayacağınızı düşünüyoruz ama Versace'nin çoğumuza yüz nakli geçirdiğini düşündürten o karesi fotoşopun marifetiymiş! Gelin ünlü modacının aynı geceden çekilmiş fotoşopsuz karelerine birlikte bakalım...
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Versace markasının ikonik yüzü haline gelen, modanın gözde isimlerinden Donatella, yıllardır ünlü isimlerle devam ettirdiği sıkı ilişkilerle ve değişimiyle konuştuğumuz isimlerden.
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İtalyan modasının en parlak yıldızlarından biri olan Donatella Versace sadece adıyla değil kıyafet tercihleri, ağır makyajları ve yaptırdığı estetik işlemlerle de konuşuluyor.
O kopkoyu göz makyajlarını silen, yüzüne gözüne adeta bir nur gelen Donatella Versace'nin geçtiğimiz gün katıldığı davetten paylaştığı bu poz ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Değişimiyle gündeme gelen, hatta yüz nakli bile yaptırmış olabileceği fikirlerini bir yandan akıllara sokan Donatella meğerse sadece sosyal medya profilini yöneten ismi değiştirmiş!
@hollywoodyuzleri isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşıma göre Versace'nin kendisine kiralık muhabirler tuttuğu ardından üzerinde oynanmış fotoğrafları profilinde paylaştığı ortaya çıktı!
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69 yaşındaki ünlü moda tasarımcısının fotoşopsuz kareleri kısa sürede gün yüzüne çıktı tabii! E ünlü ismin kısa sürede 30 yıl gençleşmiş bir yüzle karşımıza çıkması pek de inanılabilir değildi zaten!
Kendisinin gözümüze bu kadar farklı görünmesinin nedenlerinden biri de kopkoyu göz makyajlarını ve platin saçlarını değiştirmesi olabilir tabii...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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