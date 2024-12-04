Değişimiyle Göze Çarpan Donatella Versace'nin Evrimi Estetik Operasyonların Değil Fotoşopun Marifetiymiş!

Moda dünyasının en tanınmış ve ikonik isimlerinden biri olan Donatella Versace, yıllar içinde geçirdiği görsel değişimle sürekli gündemde. Yaptığı dramatik makyajlarla ve tarzıyla adından bahsettiren Versace geçtiğimiz gün bambaşka bir yüzle karşımıza çıkmıştı. Kısa sürede neredeyse 20 yıl atlamış gibi gözüken moda duayeninin o görüntüsü de sosyal medyaya damga vurmuştu. Fakat gerçek pek de öyle değilmiş... Pek şaşırmayacağınızı düşünüyoruz ama Versace'nin çoğumuza yüz nakli geçirdiğini düşündürten o karesi fotoşopun marifetiymiş! Gelin ünlü modacının aynı geceden çekilmiş fotoşopsuz karelerine birlikte bakalım...