Ödül Töreninde Yan Yana Poz Veren Timothee Chalamet ve Zendaya'nın Nişan Fotoğrafını Andıran Karesi Dile Düştü
Ödül Töreninde Yan Yana Poz Veren Timothee Chalamet ve Zendaya'nın Nişan Fotoğrafını Andıran Karesi Dile Düştü
Zendaya ve Timothee Chalamet, 2024 Gotham Ödüllerinde şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. İkili, Dune serisindeki rollerinin ardından yeniden gündeme gelirken, pozları sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılaştı! Yan yana poz veren ikilinin bu karesi kullanıcılar tarafından nişan fotoğrafına benzetildi. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düşen kareye ve yapılan yorumlara gelin birlikte bakalım...
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Özellikle HBO'nun gençlik dizisi Euphoria ile büyük bir çıkış yaparak, oyunculuk kariyerini zirveye taşıyan, Rue karakteriyle ve aldığı ödüllerle olağanüstü bir performans sergileyen Zendaya son zamanların en başarılı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Son olarak, Dune serisinin devam filmi Dune: Part Two'da, Chani karakterine hayat vererek bilim kurgu dünyasına adım atan Zendaya'nın Timothee Chalamet gibi isimlerle birlikte rol alması bilimkurgu severleri epey heyecanlandırmıştı.
Çok sevilen filmleriyle dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Chalamet ve Zendaya ikilisi geçtiğimiz gün gerçekleşen Gotham Ödüllerinde birlikte poz verdi.
İkilinin yan yana pozu nişan törenine benzetilince sosyal medya halkının bitmek bilmeyen goygoyu kahkahaya boğdu!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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