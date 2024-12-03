Ebru Gündeş, Şimdi Ezeli Düşmanı Olan Hadise'yi Bakın Nasıl Yerlere Göklere Sığdıramıyormuş
Ebru Gündeş, Şimdi Ezeli Düşmanı Olan Hadise'yi Bakın Nasıl Yerlere Göklere Sığdıramıyormuş
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk becerilerini sergileyen Hadise'nin oyunculuğu ayrı aldığı yorumlar ayrı olay olmuştu. Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı dizi büyük bir ilgiyle karşılaşırken Hadise'nin imaj değişikliğinden tutun da aşk hayatına birçok konu gündemde kalmaya devam ediyor. Hal böyle olunca ünlü isimlerin şarkıcıya yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın 'Ben Ebru Gündeş'ciyim' sözlerinin ardından ise geçmişin tozlu sayfaları bir kez daha açılmıştı. Bunun üzerine rol arkadaşını övgü yağmuruna tutan Seda Bakan'ın sözleri dikkat çekerken bakın o iltifatlara benzer sözler zamanında kim tarafından söylenmiş!
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Esas Oğlan dizisiyle birlikte ilk defa oyunculuk yeteneklerini sergileyen Hadise'ye eşlik eden isim Seda Bakan olmuş, ikilinin samimiyeti ekran başındaki izleyiciye de bir hayli geçmişti.
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Sevenlerine bambaşka bir yönünü gösteren Hadise'nin ise oyunculuğu eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Öyle ki diziyi izleyip izlemediği sorulan Demet Akalın'ın cevabı bile eski defterlerin yeniden açılmasına neden olmuştu.
Akalın'ın "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli." şeklindeki cevabı geçmişte O Ses Türkiye yarışmasında yan yana oturan Hadise ve Ebru Gündeş'in geçmişte yaşadığı anlaşmazlığı tekrar gün yüzüne çıkartmıştı.
Bilmeyenler için, Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olan ve bir dönem birlikte jüri koltuğuna oturduğu Hadise'nin, Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Hadise ise hakkında çıkan iddiaları yalanlamakla yetinmişti.
Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Seda Bakan ise eleştirilerin üzerine biricik arkadaşını övgüye boğdu.
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Bunun üzerine X kullanıcıları bakın programın tozlu bölümlerinden hangi kesiti gün yüzüne çıkarttı! Ebru Gündeş'in Hadise'yi iltifat yağmurlarına tuttuğu o anları şöyle bırakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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