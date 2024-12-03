Ebru Gündeş, Şimdi Ezeli Düşmanı Olan Hadise'yi Bakın Nasıl Yerlere Göklere Sığdıramıyormuş

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk becerilerini sergileyen Hadise'nin oyunculuğu ayrı aldığı yorumlar ayrı olay olmuştu. Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı dizi büyük bir ilgiyle karşılaşırken Hadise'nin imaj değişikliğinden tutun da aşk hayatına birçok konu gündemde kalmaya devam ediyor. Hal böyle olunca ünlü isimlerin şarkıcıya yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın 'Ben Ebru Gündeş'ciyim' sözlerinin ardından ise geçmişin tozlu sayfaları bir kez daha açılmıştı. Bunun üzerine rol arkadaşını övgü yağmuruna tutan Seda Bakan'ın sözleri dikkat çekerken bakın o iltifatlara benzer sözler zamanında kim tarafından söylenmiş!