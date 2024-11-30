Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'ya Övgü Dolu Sözler
Hülya Avşar'ın Programına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'ya Övgü Dolu Sözler
Uzun süreli birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda yaptıkları düğünle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikilisi magazin gündemine damga vurmuştu. Yılın düğünü diyebileceğimiz törende yaşananlar sosyal medyada da büyük ilgi çekmişti. Şu sıralar adından sık sık bahsettiren Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan Ilıcalı eşi Çağla Altunkaya'ya övgü dolu sözleriyle de dikkat çekti. Gelin o anlara birlikte bakalım...
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Dört yılı aşkın süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın geçtiğimiz aylarda Esma Sultan yalısında gerçekleşen düğünü günlerce gündemden düşmemişti.
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Her detayı ayrı konuşulan düğünü dışında kendisini özel hayatıyla manşetlerde duymaya pek de alışkın olmadığımız Acun Ilıcalı gündeme bambaşka konularla gelmişti.
YouTube gibi platformlarda kendisini pek sık görmediğimiz Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ın kanalına konuk oldu.
Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programa konuk olan Acun Ilıcalı kariyerinden tutun da özel hayatına kadar birçok açıklamada bulundu.
Çağla Altunkaya'nın başarısında büyük rol oynadığını söyleyen isme destek Hülya Avşar'dan geldi. "Ben Çağla'yı çok seviyorum. Lütfen kimse alınmasın, Çağla çok olgun bir kız." ifadelerini kullanan Avşar da övgü dolu sözlerini eksik etmedi.
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Avşar'ın "Konuşacağı zamanı biliyor, oturacağı zamanı biliyor, ben Çağla'yı çok seviyorum" sözlerinin ardından Ilıcalı'da "Senin böyle düşünmen beni ayrıca mutlu etti." ifadelerine yer verdi.
Acun Ilıcalı "Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil. Sağ olsun her zaman da derdimi dert etmiş, benimle hep ilgilenmiş, bu başarılı dönemimde de bir sorun yaşatmayarak beni hep iyi hissettirmiştir" şeklinde samimi itiraflarda bulundu.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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