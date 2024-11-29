Yılmaz Erdoğan'la Yaşadığı İlişkiyi Tecrübe Olarak Gören Cansu Taşkın Oyuncuya 'Korkak' Damgasını Yapıştırdı!
Yılmaz Erdoğan'la Yaşadığı İlişkiyi Tecrübe Olarak Gören Cansu Taşkın Oyuncuya 'Korkak' Damgasını Yapıştırdı!
Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasındaki aşk iddiaları geçtiğimiz aylarda büyük bir skandala dönüşmüştü. Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun, ikilinin öpüşme videosunu paylaşınca, Erdoğan’ın dava açacağı iddiaları gündeme gelmişti. Tüm bu tartışmaların ardından Cansu Taşkın, aşka kapılarını kapattığını duyurmuştu. 'Aklında Ne Vardı?' isimli programa katılan Taşkın, Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı 'İlk defa bir kişide yanıldım, bu ilişki bana tecrübe kattı' ifadeleriyle gündeme geldi. Taşkın, Erdoğan’la arasında geçen ilişkiye dair sözleriyle dikkat çekti.
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Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından model yaptığı paylaşımlarla birlikte iddiaları doğrulamıştı.
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Ardından ikilinin sosyal medyaya taşınan samimi görüntüleri ve doğrulanan aşk haberleri Yılmaz Erdoğan'a bir söz hakkı doğurmuştu.
Erdoğan'ın yalanladığı aşk dedikodularının ardından Taşkın'ın kendisine platonik aşık olduğu hatta üç yıldır ulaşamadığı söylentileri gündeme oturmuştu.
Son olarak, "aşk kapılarını kapattım" şeklinde bir açıklamada bulunan Cansu Taşkın 'sevgilisini sahiplenmeyen' erkeklerden dert yanmıştı.
Konuk olduğu 'Aklında Ne Vardı?' isimli programda kendisine sorulan soruları yanıtlayan Cansu Taşkın öncelikle hayatında şu ana kadar üç kişi olduğunu itiraf etti.
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"İlk defa bir kişide yanıldım, o bana bir tecrübe kattı. Neden korkuyorsun ki? Bunu sen baştan bilerek hayatına alıyorsun, güzel bir aşk ilişkisi yaşıyorsun ve korkaksın bence." ifadeleriyle Yılmaz Erdoğan'la arasında geçenlere gönderme yaptı.
"Korkuyorsan hiç almayacaksın hayatına" diyerek Erdoğan'a 'korkak' damgasını yapıştıran Cansu Taşkın'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.
Taşkın'ın açıklamalarını şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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