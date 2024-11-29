Icardi'yle Aşk İddialarını Yalanlayan Selin Ciğerci Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Kameralara Yakalandı!
Icardi'yle Aşk İddialarını Yalanlayan Selin Ciğerci Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Kameralara Yakalandı!
Cinsiyet geçiş sürecinin ardından güzellik merkezleri ve yaptığı evlilikle sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Selin Ciğerci adından bahsettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra'yla evliliğini bitiren Ciğerci akılalmaz iddialara karışmıştı. Bir magazin programının iddiasına göre kendisini bir anda Wanda ve Icardi kasosunun içinde bulan Selin Ciğerci aşk dedikodularını yalanlamıştı. Ciğerci, geçtiğimiz gece gizemli bir beyefendiyle kameralara el ele yakalandı! Gelin o anlara birlkte bakalım...
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Daha önce Gökhan Çıra'yla iki kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci son zamanlarda gündemden düşmeyen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Geçtiğimiz haftalarda bir magazin programında, Wanda Nara'yla arasında soğuk rüzgarlar esen Icardi'nin kendisini sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edilmişti.
İddiaların çıktığı gece kameralara yakalanan Selin Ciğerci espiriyle karışık bir şekilde aşk dedikodularını yalanlamıştı.
İddiaların üstünden çok da geçmeden Selin Ciğerci gizemli bir beyfendiyle kameralara yakalandı! Objektiflere el ele takılan Ciğerci paniğe kapılırken 'arkadaşız' açıklamasında bulunabildi.
İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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