Icardi'yle Aşk İddialarını Yalanlayan Selin Ciğerci Gizemli Bir Beyefendiyle El Ele Kameralara Yakalandı!

Cinsiyet geçiş sürecinin ardından güzellik merkezleri ve yaptığı evlilikle sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Selin Ciğerci adından bahsettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Gökhan Çıra'yla evliliğini bitiren Ciğerci akılalmaz iddialara karışmıştı. Bir magazin programının iddiasına göre kendisini bir anda Wanda ve Icardi kasosunun içinde bulan Selin Ciğerci aşk dedikodularını yalanlamıştı. Ciğerci, geçtiğimiz gece gizemli bir beyefendiyle kameralara el ele yakalandı! Gelin o anlara birlkte bakalım...