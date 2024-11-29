Daha Ne Hünerleri Var? Mr. World'de Türkiye'yi Dereceye Sokan Ege Karabenli Dans Hareketleriyle Beğeni Topladı
Daha Ne Hünerleri Var? Mr. World'de Türkiye'yi Dereceye Sokan Ege Karabenli Dans Hareketleriyle Beğeni Topladı
Ege Karabenli, 2024 Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Yarışmada ilk 10’a girerek önemli bir derece elde eden Karabenli, fiziksel güzelliğiyle ve yetenekleriyle dikkat çekmişti. Sahneye çıktığında zeybek dansı ile farkını ortaya koyan isim sosyal medyada da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Takipçi sayısı hızla artan Ege Karabenli'nin son paylaştığı video milyonlar tarafından görüntülendi. Yakışıklı ismin Michael Jackson figürüyle sahneye çıktığı o anlara beğeni ve yorum yağdı.
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2024 Mr. World Erkek Güzellik Yarışması, sadece fiziksel güzellikleri değil, aynı zamanda yarışmacıların kültürlerini yansıtma biçimleri ve kişisel yetenekleriyle de öne çıkaran anlara şahitlik etti. Türkiye’yi bu prestijli yarışmada temsil eden Ege Karabenli, hem dış görünüşüyle hem de sempatik tavırlarıyla dikkatleri kısa sürede üzerine çekti.
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Türk kültürünü zeybek dansı ile temsil eden ve farkını öne koyan Karabenli, 60'tan fazla ülkenin katıldığı yarışmada adını ilk 10'a taşıyarak dereceye girmeye başardı.
Ülkemizi temsil eden ve hepimizi gurulandıran Ege Karabenli dünya genelinde adını duyururken kendisinin sosyal medyadaki takipçileri de katlanarak büyüdü.
Oyunculuk ve kişisel antrenörlük gibi yetenekleriyle de öne çıkan Karabenli'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dans yetenekleri de büyük ilgi çekti.
Ege Karabenli'nin "Mr. World’den bir kesit… Hâlâ uyanamadığım bir rüyanın içinde gibiyim. Dans hareketleri için Michael Jackson’a teşekkür ederim 😂🕺🏽" açıklamasıyla paylaştığı ve "Kim bilir daha ne hünerleri var?" diyeceğiniz o anları şöyle bırakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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