Mr. World Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek Ege Karabenli Kimdir?

Dünyanın dört bir yanından yakışıklı isimlerin katıldığı ve yarışma sonucu en iyinin seçildiği Mr. World yarışmasında bu sene ülkemizi temsil edecek isim kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vietnam'da düzenlenecek yarışmaya katılacağını duyuran Ege Karabenli gündeme resmen damga vurdu. Vietnam'a çoktan ayak basan isim 23 Kasım günü gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edecek. Peki Ege Karabenli kimdir? Gelin birlikte bakalım 👇