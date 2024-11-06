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Mr. World Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek Ege Karabenli Kimdir?

Mr. World Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek Ege Karabenli Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2024 - 21:44

Dünyanın dört bir yanından yakışıklı isimlerin katıldığı ve yarışma sonucu en iyinin seçildiği Mr. World yarışmasında bu sene ülkemizi temsil edecek isim kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vietnam'da düzenlenecek yarışmaya katılacağını duyuran Ege Karabenli gündeme resmen damga vurdu. Vietnam'a çoktan ayak basan isim 23 Kasım günü gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edecek. Peki Ege Karabenli kimdir? Gelin birlikte bakalım 👇

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Dünya genelinde birçok katılımcının adını duyurduğu Mr. World yarışmasında bu sene ülkemizi temsil edecek isim Ege Karabenli oldu. Fit vücudu ve karizmatik görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Karabenli hakkındaki detaylar ise merak konusu oldu.

Dünya genelinde birçok katılımcının adını duyurduğu Mr. World yarışmasında bu sene ülkemizi temsil edecek isim Ege Karabenli oldu. Fit vücudu ve karizmatik görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Karabenli hakkındaki detaylar ise merak konusu oldu.

23 Kasım günü Vietnam'da gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edeceğini sosyal medya hesabından duyuran 26 yaşındaki yakışıklı isim kariyerine modellik ve mankenlik alanlarıyla yön veriyor.

23 Kasım günü Vietnam'da gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edeceğini sosyal medya hesabından duyuran 26 yaşındaki yakışıklı isim kariyerine modellik ve mankenlik alanlarıyla yön veriyor.

Bir süre oyunculukla ilgilenen isim daha öncesinde basketbolla kendisini göstermiş fakat tanınmasında ünlü markaların tanıtımında yer alması büyük rol oynamış.

Bir süre oyunculukla ilgilenen isim daha öncesinde basketbolla kendisini göstermiş fakat tanınmasında ünlü markaların tanıtımında yer alması büyük rol oynamış.

Modellik kariyerine 2018 senesinde başlayan Kuşadası doğumlu Ege Karabenli, İşletme bölümü mezunu ve İstanbul'da yaşıyor.

Modellik kariyerine 2018 senesinde başlayan Kuşadası doğumlu Ege Karabenli, İşletme bölümü mezunu ve İstanbul'da yaşıyor.

Yüzü olduğu markaların çekimlerinden ve günlük hayatından sık sık paylaşım yapan ve sosyal medya hesabında oldukça aktif olan isim bu gönderilerle büyük bir ilgi topluyor.

Yüzü olduğu markaların çekimlerinden ve günlük hayatından sık sık paylaşım yapan ve sosyal medya hesabında oldukça aktif olan isim bu gönderilerle büyük bir ilgi topluyor.
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Modellik ve mankenlik alanlarında adını geniş kitlerlere duyuran Ege Karabenli aynı zamanda kişisel antrenörlük yapıyor.

Modellik ve mankenlik alanlarında adını geniş kitlerlere duyuran Ege Karabenli aynı zamanda kişisel antrenörlük yapıyor.

Oldukça fit bir vücuda sahip olan isim yaptığı paylaşımlarda cesur pozlarını takipçileriyle sık sık buluşturuyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Oldukça fit bir vücuda sahip olan isim yaptığı paylaşımlarda cesur pozlarını takipçileriyle sık sık buluşturuyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

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