Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr. World'de Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu

Vietnam'da gerçekleşecek Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr.World'de Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu! Yakışıklılığıyla göz dolduran, fit vücuduyla dikkat çeken Ege Karabenli paylaştığı videoda Türkiye'yi temsil edeceğini duyurdu. Uzun süredir yarışma için hazırlandığını söyleyen isim büyük bir ilgiyle karşılaştı.