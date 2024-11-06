Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr. World'de Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu
Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr. World'de Türkiye'yi Temsil Edecek İsim Belli Oldu
Vietnam'da gerçekleşecek Dünya Erkek Güzeli Yarışması Mr.World'de Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu! Yakışıklılığıyla göz dolduran, fit vücuduyla dikkat çeken Ege Karabenli paylaştığı videoda Türkiye'yi temsil edeceğini duyurdu. Uzun süredir yarışma için hazırlandığını söyleyen isim büyük bir ilgiyle karşılaştı.
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Dünyanın en yakışıklı erkeğinin seçildiği Mr.World isimli yarışmada 1996 senesinden beri dünyanın dört bir yanından katılan isimler ülkelerini temsil ediyor.
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Miss World Organizasyonu tarafından kurulan uluslararası erkek güzellik yarışmasının 2016 senesindeki galibi Hindistan'ı temsil eden Rohit Khandelwal olmuştu.
23 Kasım günü gerçekleşecek ve dünya erkek güzelinin seçileceği gecede Türkiye'yi temsil edecek isim ise merak konusu oldu.
Son olarak 2019 senesinde düzenlenen ve büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada Türkiye'yi temsile edecek isim Ege Karabenli oldu.
Bu sene Vietnam'da gerçekleşecek yarışmaya uzun süredir hazırlandığını ve heyecanlı olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Ege Karabenli kısa sürede hesabındaki paylaşımlarla gündeme damga vurdu.
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"Dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil etmek için gelen birçok gençle farklı kategorilerde yarışacağız. Umarım benim için güzel bir deneyim olur. Desteklerinizi bekliyorum" şeklinde konuşan Karabenli çoktan Vietnam'a ayak bastı!
Kişisel antrenör, model ve oyuncu olan 26 yaşındaki Ege Karabenli kısa sürede büyük bir destekle karşılaştı.
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