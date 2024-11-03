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Sıra Ona Geldi: Ezhel'den Sonra Alizade'nin Yeni 'Kocası' Olarak Belirlediği Şanslı İsim Kim Oldu?

Sıra Ona Geldi: Ezhel'den Sonra Alizade'nin Yeni 'Kocası' Olarak Belirlediği Şanslı İsim Kim Oldu?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 20:49

Ezhel'le başlattıkları goygoyun ardından 'istemeyen gelin' seçilen Alizade yeni 'kocasını' sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü rapçi Edis'le paylaştığı pozlarının altında resmen aşka geldi!

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Farklı tarzı, ilginç açıklamaları ve İngilizce kullanımıyla adından sıkça söz ettiren Alizade’yi magazin dünyasında duymaya çoğumuz alıştık.

Farklı tarzı, ilginç açıklamaları ve İngilizce kullanımıyla adından sıkça söz ettiren Alizade’yi magazin dünyasında duymaya çoğumuz alıştık.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Alizade'nin Almanya'da Ezhel'le buluşmasının ardından ikilinin pozları kafaları karıştırmış ve aşk yaşadıkları düşünülmüştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Alizade'nin Almanya'da Ezhel'le buluşmasının ardından ikilinin pozları kafaları karıştırmış ve aşk yaşadıkları düşünülmüştü.

Alizade'nin "Evimin erkeği, evimin direği" notuyla Ezhel'i paylaşmasının ardından annesi Ulya Hanım'ın Alizade'yi istenmeyen gelin ilan etmesi bir olmuş, ortalık iyice karışmıştı.

Alizade'nin "Evimin erkeği, evimin direği" notuyla Ezhel'i paylaşmasının ardından annesi Ulya Hanım'ın Alizade'yi istenmeyen gelin ilan etmesi bir olmuş, ortalık iyice karışmıştı.

Ezhel'i sayısız kez "enişteniz" olarak tanıtan Alizade bu sefer de Ulya Hanım'a verdiği "Ne zaman istemeye geliyorsunuz?" yorumuyla olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı!

Ezhel'i sayısız kez "enişteniz" olarak tanıtan Alizade bu sefer de Ulya Hanım'a verdiği "Ne zaman istemeye geliyorsunuz?" yorumuyla olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı!

Fakat 2023'ün son aylarına damga vuran olayın üstünden çok sular aktı! Alizade gönlünü bir başkasına kaptırdı...

Fakat 2023'ün son aylarına damga vuran olayın üstünden çok sular aktı! Alizade gönlünü bir başkasına kaptırdı...
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Birbirinden farklı pozlarını paylaşan Alizade bu sefer de Edis'i 'kocası' ilan etti. Şarkıcıyı "Kocam da kocam, paşam da paşam, evimin direği gözümün bebeği" notuyla paylaşan Alizade bir kez daha herkesleri dumur etti.

Birbirinden farklı pozlarını paylaşan Alizade bu sefer de Edis'i 'kocası' ilan etti. Şarkıcıyı "Kocam da kocam, paşam da paşam, evimin direği gözümün bebeği" notuyla paylaşan Alizade bir kez daha herkesleri dumur etti.

Geçtiğimiz haftalarda Edis, Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Edis, Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini söylemişti.

Alizade'nin 'kocam'lı paylaşımına yorumlar gecikmedi👇

Alizade'nin 'kocam'lı paylaşımına yorumlar gecikmedi👇
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