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Hollywood'un Ünlü Bebeklerinin Arasına Bir Yenisi Eklendi: Nam-ı Diğer Barbie'miz Margot Robbie Anne Oldu!

Hollywood'un Ünlü Bebeklerinin Arasına Bir Yenisi Eklendi: Nam-ı Diğer Barbie'miz Margot Robbie Anne Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 19:54

Bir süre önce hamilelik haberini veren Margot Robbie'nın 17 Ekim günü bebeğini kucağına aldığı iddia edildi. Bebeğinin cinsiyetini  doğum öncesinde duyurmayan güzel oyuncunun oğlu olduğu söylendi!

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Hollywood'un şüphesiz en güzel ve yetenekli oyuncularından biri olan Margot Robbie canlandırdığı Barbie karakteriyle birlikte bir kez daha milyonları kendine hayran bırakmıştı.

Hollywood'un şüphesiz en güzel ve yetenekli oyuncularından biri olan Margot Robbie canlandırdığı Barbie karakteriyle birlikte bir kez daha milyonları kendine hayran bırakmıştı.

Artık çoğumuzun aklına Barbie denince ilk gelen isimlerden biri olan Robbie geçtiğimiz aylarda anne olacağı haberini duyurmuştu.

Artık çoğumuzun aklına Barbie denince ilk gelen isimlerden biri olan Robbie geçtiğimiz aylarda anne olacağı haberini duyurmuştu.

Uzun bir süre boyunca hamile olduğunu kameralardan saklayan güzel oyuncu bir anda ortaya çıkan karnı burunda halleriyle ve katbekat artan güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Uzun bir süre boyunca hamile olduğunu kameralardan saklayan güzel oyuncu bir anda ortaya çıkan karnı burunda halleriyle ve katbekat artan güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Bizler de bu süreçte boş durmamış güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti hakkında hep beraber tahminlerde bulunmuştuk👇

2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile yaptığı evlilikten yıllar sonra çocuk haberi veren Margot Robbie'nin bebeğini kucağına aldığı söylendi.

2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile yaptığı evlilikten yıllar sonra çocuk haberi veren Margot Robbie'nin bebeğini kucağına aldığı söylendi.

17 Ekim günü gerçekleştiği söylenen doğumun ardından Robbie'nin oğlunu sağlıkla kucağına aldığı öğrenildi! Peki kimin cinsiyet tahminleri tuttu? Yorumlarda buluşalım👇

17 Ekim günü gerçekleştiği söylenen doğumun ardından Robbie'nin oğlunu sağlıkla kucağına aldığı öğrenildi! Peki kimin cinsiyet tahminleri tuttu? Yorumlarda buluşalım👇

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