Taze Anne Gonca Vuslateri Kızı Asya'nın İlk Hastane Tecrübesi Sırasında Duygularına Hakim Olamadığını Anlattı
Taze Anne Gonca Vuslateri Kızı Asya'nın İlk Hastane Tecrübesi Sırasında Duygularına Hakim Olamadığını Anlattı
Şu sıralar Now TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisiyle adından bahsettiren başarılı oyuncumuz Gonca Vuslateri kızı Asya'yı kucağına almasından kısa bir süre sonra setlere geri dönmüştü. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duygusal anlarını paylaşan Vuslateri kızı Asya'nın ilk hastane deneyimini anlattı.
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Elini attığı her rolün altından büyük bir başarıyla kalkan ekranların başarılı ismi Gonca Vuslateri'yi şimdilerde Leyla dizisiyle izliyoruz.
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Leyla dizisinde Nur karakterini canlandıran Vuslateri'nin 'Para Bizde' şarkısıyla yaptığı dans gündeme bomba gibi oturmuştu.
Bu sene hem ani bir kararla evlenen hem de hamilelik müjdesiyle herkesi şaşırtan Gonca Vuslateri Mayıs ayında Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.
Doğumdan kısa süre sonra setlere dönen oyuncu, kızı Asya'nın ilk hastane tecrübesinde duygulandığı anları paylaştı. Ağlarkenki pozlarını paylaşan isim "Bugün içim biraz buruktu. Kızımın ilk hastane tecrübesiydi.. biraz nazara geldi.. buharlar verildi kuzucuğuma.." notunu düştü.
Eşi Levent Yaşar'a "Set çıkışı Levent almaya geldi.. sen olmasan 🙏🏼🥹 bi ara çocuğum için çocuk gibi ağladığımda sanki bana da baba oldu bir an.. dua zincirim benim. Düğüm düğüm severim seni🌹" sözleriyle teşekkür eden çiçeği burnunda anne romantiklikte çağ atladı!
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Postunu bu videoyla bitiren Gonca Vuslateri içini böyle döktü 👇
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