Six-Pack'leriyle Ağızları Açık Bırakan Aslışah Alkoçlar'ın Fit Vücudu Birilerinin Sinirine Dokundu!

Sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerine yerleşiyor. Yazı bir türlü bitiremeyen Alkoçlar'ın son bikinili paylaşımındaki karın kası detayı kullanıcıların diline düştü!