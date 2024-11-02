Six-Pack'leriyle Ağızları Açık Bırakan Aslışah Alkoçlar'ın Fit Vücudu Birilerinin Sinirine Dokundu!
Six-Pack'leriyle Ağızları Açık Bırakan Aslışah Alkoçlar'ın Fit Vücudu Birilerinin Sinirine Dokundu!
Sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerine yerleşiyor. Yazı bir türlü bitiremeyen Alkoçlar'ın son bikinili paylaşımındaki karın kası detayı kullanıcıların diline düştü!
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Sosyal medyanın ve sosyetenin tanınan ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ magazinin konuşulan isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
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2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenen isim kısa süre sonra iki çocuğunu kucağına almış ve büyüttüğü aileyle gıptayla bakılan paylaşımlarına devam ediyordu.
Çoğumuzun Hülya Koçyiğit'in torunu olarak tanıdığı Aslışah Alkoçlar zaman zaman Koçyiğit'e olan benzerliğiyle de gündeme geliyor.
Hem tarzı hem de fit görünümlüye sık sık ilgi odağı olan, çok da beğenilen Alkoçlar son paylaşımıyla dikkat çekti. Alkoçlar'ın karın kasları sosyal medyada eleştirildi.
Alkoçlar'ın kaslı görünümü sosyal medya kullanıcıları tarafından maskülen bulundu...
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