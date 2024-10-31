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Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren Talu İkilisi Cadılar Bayramı'nı Edis'le Birlikte Kutladı!

Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren Talu İkilisi Cadılar Bayramı'nı Edis'le Birlikte Kutladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 10:53

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu kardeşler geçtiğimiz gece Edis'le birlikte Cadılar Bayramı'nı kutladı.

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Defne Samyeli'nin adeta kendisinin klonu olan kızları Derin ve Deren Talu son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Defne Samyeli'nin adeta kendisinin klonu olan kızları Derin ve Deren Talu son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Derin ve Deren kardeşler sık sık magazin manşetlerine yerleşirken hem iddalı pozları hem de anneleriyle kardeş gibi durmalarıyla adlarından bahsettiriyorlar.

Derin ve Deren kardeşler sık sık magazin manşetlerine yerleşirken hem iddalı pozları hem de anneleriyle kardeş gibi durmalarıyla adlarından bahsettiriyorlar.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Derin ve Deren Talu kardeşler geçtiğimiz gece Cadılar Bayramı'nı kutlamak için Beyoğlu'nda bir mekandan çıkış yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Derin ve Deren Talu kardeşler geçtiğimiz gece Cadılar Bayramı'nı kutlamak için Beyoğlu'nda bir mekandan çıkış yaparken görüntülendi.

Haberin detaylarına göre, sosyal medya hesaplarından iddialı kostümlerini paylaşan Talu kardeşlere partide şarkıcı Edis'in eşlik ettiği söylendi.

Haberin detaylarına göre, sosyal medya hesaplarından iddialı kostümlerini paylaşan Talu kardeşlere partide şarkıcı Edis'in eşlik ettiği söylendi.

Deren ve Derin Talu muhabirlerinden saklanmaya çalışırken Edis ise kameralara böyle yansıdı!

Deren ve Derin Talu muhabirlerinden saklanmaya çalışırken Edis ise kameralara böyle yansıdı!

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