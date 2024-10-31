İnada Binmiş: Bir Gün Süren Evliliğiyle Gündem Olan Hande Ataizi 20 Yılın Ardından Yaşadıklarını Anlattı
İnada Binmiş: Bir Gün Süren Evliliğiyle Gündem Olan Hande Ataizi 20 Yılın Ardından Yaşadıklarını Anlattı
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına katılan oyuncu Hande Ataizi, yıllar önce Fethi Pekin'le yaptığı ve 24 saat süren sürpriz evliliği hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
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Geçmişten bugüne yaşadıklarıyla pek çok kez magazin manşetlerinde kendine yer edinmeyi başarmış Hande Ataizi şu sıralar ekrandaki projeleriyle ve yüzündeki estetiklerle bir hayli konuşuluyor.
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Bir dönemler magazin gündeminden düşmeyen Hande Ataizi Avukat Ahmet Pekin'in oğlu Fethi Pekin'le yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu.
Sürpriz evlilikleriyle yeterince şaşırtan ikili balayına gidecekleri gün aldıkları boşanma kararıyla adeta rekora koşmuş ve herkesleri şoke etmişti.
Geçtiğimiz gün yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk olan Hande Ataizi yıllar sonra bir gün süren evliliği hakkında konuştu.
"Bir günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız?" sorusuna “Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu, onu benim annem önermişti zaten de... O evlilik olayı inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, o evliliği yaptım demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki 1 güne kayıp olmuştur.” şeklinde cevap verdi.
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