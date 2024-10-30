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11 Evladıyla Annelerini Bir Eve Sığdıran Elon Musk'ın Çocuklarının Benzerliği "Klonlamayı mı Bulmuş?" Dedirtti

11 Evladıyla Annelerini Bir Eve Sığdıran Elon Musk'ın Çocuklarının Benzerliği "Klonlamayı mı Bulmuş?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 22:59

New York Times'ın haberine göre, Elon Musk 11 çocuğu ve çocuklarının annelerinin bir arada yaşayabilmesi için 35 milyon dolar değerinde bir ev aldı.

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Elon Musk, günümüzün en etkileyici ve tartışmalı figürlerinden biri olarak, teknoloji ve iş dünyasında çarpıcı gelişmelere imza atmaya devam ediyor.

Elon Musk, günümüzün en etkileyici ve tartışmalı figürlerinden biri olarak, teknoloji ve iş dünyasında çarpıcı gelişmelere imza atmaya devam ediyor.

Dünya nüfusunun tehlikede olduğunu söyleyen Musk sık sık sahip olduğu çocuk sayısıyla ve onlara verdiği isimlerle gündem oluyor bildiğiniz gibi.

Dünya nüfusunun tehlikede olduğunu söyleyen Musk sık sık sahip olduğu çocuk sayısıyla ve onlara verdiği isimlerle gündem oluyor bildiğiniz gibi.

New York Times'ın haberine göre, Elon Musk iki ayrı kadından olan 11 çocuğu ve anneleri için birlikte yaşayacakları 35 milyon dolar değerinde bir ev aldı.

New York Times'ın haberine göre, Elon Musk iki ayrı kadından olan 11 çocuğu ve anneleri için birlikte yaşayacakları 35 milyon dolar değerinde bir ev aldı.

Elon Musk'ın ailesinin fotoğraflarında ise çocukların birbirine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Musk'ın çocuklarına "klonlanmış gibi" yorumları gecikemdi.

Elon Musk'ın ailesinin fotoğraflarında ise çocukların birbirine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Musk'ın çocuklarına "klonlanmış gibi" yorumları gecikemdi.
twitter.com
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