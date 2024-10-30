11 Evladıyla Annelerini Bir Eve Sığdıran Elon Musk'ın Çocuklarının Benzerliği "Klonlamayı mı Bulmuş?" Dedirtti
11 Evladıyla Annelerini Bir Eve Sığdıran Elon Musk'ın Çocuklarının Benzerliği "Klonlamayı mı Bulmuş?" Dedirtti
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Elon Musk, günümüzün en etkileyici ve tartışmalı figürlerinden biri olarak, teknoloji ve iş dünyasında çarpıcı gelişmelere imza atmaya devam ediyor.
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Dünya nüfusunun tehlikede olduğunu söyleyen Musk sık sık sahip olduğu çocuk sayısıyla ve onlara verdiği isimlerle gündem oluyor bildiğiniz gibi.
New York Times'ın haberine göre, Elon Musk iki ayrı kadından olan 11 çocuğu ve anneleri için birlikte yaşayacakları 35 milyon dolar değerinde bir ev aldı.
Elon Musk'ın ailesinin fotoğraflarında ise çocukların birbirine olan benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Musk'ın çocuklarına "klonlanmış gibi" yorumları gecikemdi.
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