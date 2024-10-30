Rüzgarını İspanya'da Estirmeye Devam Eden Can Yaman Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne Layık Görüldü
Rüzgarını İspanya'da Estirmeye Devam Eden Can Yaman Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne Layık Görüldü
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Yaman İspanya'da düzenlenecek 2. South Intertanional Series Festival’de Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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"Dolunay," "Erkenci Kuş" ve "Bay Yanlış" dizilerindeki rolleriyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Can Yaman magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen isimlerden biri.
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Geçtiğimiz günlerde Cannes'da Aslı Turanlı'yla yaşadığı anlaşmazlık yüzünden gündeme gelen Can Yaman'a bardak fırlattıldığı söylenmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İspanya'da yayınlancak yeni bir yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Can Yaman 2. South Intertanional Series Festival’de önemli bir ödüle layık görüldü.
Altuntaş'ın haberine göre Yaman İtalya'nın ardından İspanya'da da rüzgarını estirmeye devam ediyor! Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Can Yaman adından bambaşka bir başarıyla bahsettirdi.
Yaman yeniden hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı👇
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