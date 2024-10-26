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Deha Bilimlier'den Cumhuriyet Bayramı'nda Ücret Karşılığı Sahne Alan İsimlere Çıkışan Berna Laçin'e Ağır Tepki

Deha Bilimlier'den Cumhuriyet Bayramı'nda Ücret Karşılığı Sahne Alan İsimlere Çıkışan Berna Laçin'e Ağır Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 15:27

Şevval Sam ve Hadise ikilisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alacağı tutarlar karşısında eleştiri yağmuruna tutulmuş, Berna Laçin de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda 'Ayıptır, Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı' şeklindeki tepkisini dile getirmişti. Şarkıcı Deha Bilimlier, Laçin'in tepkisine karşı lafını sakınmadı.

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Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği konser karşılığı İzmir Belediyesi'nden alacağı tutarın makbuzu ortaya çıkmış ve sosyal medyadaki eleştiriler çığ gibi büyümüştü.

Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği konser karşılığı İzmir Belediyesi'nden alacağı tutarın makbuzu ortaya çıkmış ve sosyal medyadaki eleştiriler çığ gibi büyümüştü.

Şarkıcının konuyla ilgili açıklamasından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Berna Laçin ise konuyla ilgili tepkisini dile getirerek belediyelere seslenmiş, "Cumhuriyet Bayramı'nı ticari bir iş olarak" görenlere sert çıkışmıştı.

Berna Laçin ise konuyla ilgili tepkisini dile getirerek belediyelere seslenmiş, "Cumhuriyet Bayramı'nı ticari bir iş olarak" görenlere sert çıkışmıştı.

Berna Laçin'in tepkisini merak edenleri şöyle alabiliriz👇

Gülşah Saraçoğlu'yla yaşadığı aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturan şarkıcı Deha Bilimlier ise konuya dair düşüncesini dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu'yla yaşadığı aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturan şarkıcı Deha Bilimlier ise konuya dair düşüncesini dile getirdi.

O olayların detaylarından da burada bahsetmiştik 👇

Berna Laçin'in sözleri karşısında ünlü isme olan tepkisini oldukça ağır sözlerle dile getiren Deha Bilimlier "20 yıldır oynamadığı deterjan markası kalmadı... Gözünü şarkıcıların parasına dikmiş... Ne gözünüz kaldı." ifadelerine yer verdi.

Berna Laçin'in sözleri karşısında ünlü isme olan tepkisini oldukça ağır sözlerle dile getiren Deha Bilimlier "20 yıldır oynamadığı deterjan markası kalmadı... Gözünü şarkıcıların parasına dikmiş... Ne gözünüz kaldı." ifadelerine yer verdi.

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Tepkisinin ardından bir sosyal medya kullanıcısının eleştirisiyle karşılanan Deha Bilimlier yine cevabını vermekten çekinmedi!

Tepkisinin ardından bir sosyal medya kullanıcısının eleştirisiyle karşılanan Deha Bilimlier yine cevabını vermekten çekinmedi!

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