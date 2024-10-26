Deha Bilimlier'den Cumhuriyet Bayramı'nda Ücret Karşılığı Sahne Alan İsimlere Çıkışan Berna Laçin'e Ağır Tepki

Şevval Sam ve Hadise ikilisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alacağı tutarlar karşısında eleştiri yağmuruna tutulmuş, Berna Laçin de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda 'Ayıptır, Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı' şeklindeki tepkisini dile getirmişti. Şarkıcı Deha Bilimlier, Laçin'in tepkisine karşı lafını sakınmadı.