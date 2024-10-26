Deha Bilimlier'den Cumhuriyet Bayramı'nda Ücret Karşılığı Sahne Alan İsimlere Çıkışan Berna Laçin'e Ağır Tepki
Deha Bilimlier'den Cumhuriyet Bayramı'nda Ücret Karşılığı Sahne Alan İsimlere Çıkışan Berna Laçin'e Ağır Tepki
Şevval Sam ve Hadise ikilisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alacağı tutarlar karşısında eleştiri yağmuruna tutulmuş, Berna Laçin de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda 'Ayıptır, Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı' şeklindeki tepkisini dile getirmişti. Şarkıcı Deha Bilimlier, Laçin'in tepkisine karşı lafını sakınmadı.
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Şevval Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vereceği konser karşılığı İzmir Belediyesi'nden alacağı tutarın makbuzu ortaya çıkmış ve sosyal medyadaki eleştiriler çığ gibi büyümüştü.
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Berna Laçin ise konuyla ilgili tepkisini dile getirerek belediyelere seslenmiş, "Cumhuriyet Bayramı'nı ticari bir iş olarak" görenlere sert çıkışmıştı.
Gülşah Saraçoğlu'yla yaşadığı aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturan şarkıcı Deha Bilimlier ise konuya dair düşüncesini dile getirdi.
Berna Laçin'in sözleri karşısında ünlü isme olan tepkisini oldukça ağır sözlerle dile getiren Deha Bilimlier "20 yıldır oynamadığı deterjan markası kalmadı... Gözünü şarkıcıların parasına dikmiş... Ne gözünüz kaldı." ifadelerine yer verdi.
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Tepkisinin ardından bir sosyal medya kullanıcısının eleştirisiyle karşılanan Deha Bilimlier yine cevabını vermekten çekinmedi!
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