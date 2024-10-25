Yasemin Özilhan’dan Al Haberi: Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Çifti Ne Kadar Süredir Beraber?
Yasemin Özilhan’dan Al Haberi: Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Çifti Ne Kadar Süredir Beraber?
Geçtiğimiz günlerde bomba niteliğinde bir aşk haberiyle gündeme gelen Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bürsin'e olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gündemde kendine yer edinmeyi sık sık başaran Kerem Bürsin daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle odak noktası olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Taban'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.
Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesine adım atan ikinci oyuncu olan Kerem Bürsin goygoycuların da kurbanı olmuştu.
Kerem Bürsin'le olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı!
Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Yasemin Özilhan, yeni aşıklarla henüz bir araya gelemediğini söylerken ikilinin 6 aydır birlikte olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın