Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasemin Özilhan’dan Al Haberi: Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Çifti Ne Kadar Süredir Beraber?

Yasemin Özilhan’dan Al Haberi: Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Çifti Ne Kadar Süredir Beraber?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 15:41

Geçtiğimiz günlerde bomba niteliğinde bir aşk haberiyle gündeme gelen Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bürsin'e olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gündemde kendine yer edinmeyi sık sık başaran Kerem Bürsin daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle odak noktası olmuştu.

Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gündemde kendine yer edinmeyi sık sık başaran Kerem Bürsin daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle odak noktası olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Taban'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Taban'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesine adım atan ikinci oyuncu olan Kerem Bürsin goygoycuların da kurbanı olmuştu.

Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesine adım atan ikinci oyuncu olan Kerem Bürsin goygoycuların da kurbanı olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Kerem Bürsin'le olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı!

Kerem Bürsin'le olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı!

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Yasemin Özilhan, yeni aşıklarla henüz bir araya gelemediğini söylerken ikilinin 6 aydır birlikte olduğunu söyledi.

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Yasemin Özilhan, yeni aşıklarla henüz bir araya gelemediğini söylerken ikilinin 6 aydır birlikte olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın