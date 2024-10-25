Yasemin Özilhan’dan Al Haberi: Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Çifti Ne Kadar Süredir Beraber?

Geçtiğimiz günlerde bomba niteliğinde bir aşk haberiyle gündeme gelen Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Bürsin'e olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan çiftin ne kadar süredir birlikte olduğunu açıkladı.