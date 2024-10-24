Terör Saldırısı Yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının İptaline Şahan Gökbakar'dan Sert Tepki
Terör Saldırısı Yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının İptaline Şahan Gökbakar'dan Sert Tepki
Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından pek çok ünlü isim şehit düşen vatandaşları ve yaralıları büyük bir üzüntüyle anmıştı. Olayla ilgili dehşet veren detaylar ortaya çıkmaya devam ederken önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilmişti. Şahan Gökbakar kutlamaların iptal edilmesine ses çıkarttı.
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TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının ardından 5 vatandaşımızın şehit edildiği ve 22 kişinin yaralandığı ortaya çıkmıştı.
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Olayla ilgili son olarak ortaya çıkan detaylardan birisi de teröristlerden birinin kimliğiydi. Dehşet veren saldırı sonrası gelişmeler gelmeye devam ederken sosyal medya kullanıcılarından ve ünlü isimlerden tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Yaşanan olayların ardından önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik tüm kutlamalar iptal edildi.
29 Ekim kutlamalarının iptal edilmesine terör saldırısına ilk tepki gösteren isimlerden biri olan Şahan Gökbakar ses çıkarttı.
Gökbakar "Cumhuriyet Bayramını asıl bugünlerde daha yüksek sesle, gururla ve coşkuyla kutlamalıyız. Kutlamaları iptal etmek büyük bir hata olur!" ifadelerini kullandı.
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