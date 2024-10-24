Terör Saldırısı Yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının İptaline Şahan Gökbakar'dan Sert Tepki

Ankara'da yaşanan terör saldırısının ardından pek çok ünlü isim şehit düşen vatandaşları ve yaralıları büyük bir üzüntüyle anmıştı. Olayla ilgili dehşet veren detaylar ortaya çıkmaya devam ederken önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilmişti. Şahan Gökbakar kutlamaların iptal edilmesine ses çıkarttı.