TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısının Ardından Dilan Çıtak da Olayla İlgili Üzüntüsünü Dile Getirdi

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tepkilerini dile getirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir davete katılan ünlü isimler olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da o isimlerden biri oldu.