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TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısının Ardından Dilan Çıtak da Olayla İlgili Üzüntüsünü Dile Getirdi

TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısının Ardından Dilan Çıtak da Olayla İlgili Üzüntüsünü Dile Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 11:49

Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tepkilerini dile getirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir davete katılan ünlü isimler olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da o isimlerden biri oldu.

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Geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramankazan'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda beş kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramankazan'daki TUSAŞ'a düzenlenen saldırıda beş kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra tepkiler yükselmeye başlarken ünlü isimler geçtiğimiz gece katıldıkları etkinlikte muhabirlerin saldırıya yönelik sorularını yanıtladı.

Olaydan kısa bir süre sonra tepkiler yükselmeye başlarken ünlü isimler geçtiğimiz gece katıldıkları etkinlikte muhabirlerin saldırıya yönelik sorularını yanıtladı.

Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Dilan Çıtak “İnşallah bir an önce bu krizler çok çabuk biter. Önünü göremediğimiz bir tehlikeye doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. Bunun önüne geçmek için devlet büyüklerimizin bu durumu öngörüp finali getirmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Dilan Çıtak “İnşallah bir an önce bu krizler çok çabuk biter. Önünü göremediğimiz bir tehlikeye doğru gidiyoruz gibi hissediyorum. Bunun önüne geçmek için devlet büyüklerimizin bu durumu öngörüp finali getirmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Enver Paşa

Bu kim yaaa? Onedio sen işsiz misin abi, içerik mi üretemiyorsun? sokakta herhangi bir düz vatandaşın fikrini burda paylaş daha evla.

mugobiz

Onedio sitesi gerçekten çok büyük bir akıl tutulması yaşıyor ve freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağıya son sürat inmeye devam ediyor. Dilan Çıtak ve terö... Devamını Gör

Eee yani

Kim sordu ki fikrini ,neden bu kadının önemi ne ben anlamadım ONEDİO için